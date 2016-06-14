تنها با انتقاد از دولت قبل نمی توان کشور را اداره کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و پس از ارائه گزارش علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آخرین وضعیت تعاون، رفاه و اشتغال کشور، پنج نفر از نمایندگان در سخنانی به بیان دیدگاه‌های خود و از طرح سؤالاتی از وزیر پرداختند.

این نمایندگان عمدتاً به تعریف و آمار غیرشفاف از موضوع اشتغال، بی‌توجهی به بیمه‌ تامین اجتماعی کارگران و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری پرداختند.

خالقی: دولت برنامه مشخصی برای حمایت از متقاضیان شغل ندارد

بشیر خالقی نماینده خلخال و کوثر با بیان اینکه تعریف و آمار درستی از اشتغال در کشور وجود ندارد، اظهار داشت: دولت برنامه مشخصی برای حمایت از متقاضیان شغل ندارد.

وی ادامه داد: نسبت به بیمه‌های کارگران نیز اهمیتی از سوی دولت داده نمی‌شود و منابع بیمه روستاییان نیز در جای خود مصرف نمی‌شود.

این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت وخیم بیکاری در کشور، خواستار ایجاد شورای عالی اشتغالزایی برای درمان فوری وضع موجود و نیز افزایش سطح پوشش بیمه‌ای کارگران شد.

سعیدی: صندوق‌های بازنشستگی وضعیت خوبی ندارند

محمداسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز هم در سخنانی با بیان اینکه ایجاد اشتغال وظیفه دولت است، تاکید کرد: سایر ارکان دولت نیز وظیفه دارند در کنار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تمام توان برای اشتغالزایی فعالیت کنند.

وی تصریح کرد: وضعیت بیکاری به گونه‌ای است که جوانان تحصیلکرده در حال یأس و ناامیدی هستند.

نماینده مردم تبریز گفت: صندوق‌های بازنشستگی وضعیت خوبی ندارند و گزارش‌های دولت در این رابطه نیز نامطلوب است.

سعیدی با بیان اینکه مشکلات بازنشستگی در کشور فراوان است، خواستار تدبیر دولت در این زمینه شد.

میرزایی: بیکاری در ولنگاری فرهنگی و تبعیض ریشه دارد

قاسم میرزایی نیکو نماینده مردم دماوند و فیروزکوه نیز با بیان اینکه معلوم نیست چرا همه از بیکاری جوانان ناله می‌کنیم اما هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود، اظهار داشت: بیکاری برای امروز و دیروز و این دولت نیست و ریشه چندین ساله دارد.

وی تصریح کرد: بیکاری در ولنگاری فرهنگی، قاچاق و تبعیض ریشه دارد.

میرزایی نیکو با انتقاد از دروغ و عدم صداقت در کارها گفت: نمونه بارز دروغ را در همین شکل‌گیری کمیسیون‌های مجلس مشاهده کردیم که این کمیسیون‌ها به شیوه قجری، پر و خالی می‌شود.

گل‌مرادی: اگر قرار باشد مشکلات مردم حل نشود، گزارش دادن به دردشان نمی‌خورد

علی گل‌مرادی نماینده مردم ماهشهر و امیدیه نیز اظهار داشت: آنچه از گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برداشت می‌شود، صرفاً وظیفه‌گرایی و فرآیند‌گرایی است، در حالی که در نتیجه‌گرایی نمره خوبی دیده نمی‌شود.

وی با اشاره به مشکلات حوزه‌ انتخابیه خود از جمله بیکاری گفت: نسبت به کارگران فصلی و بیمه آنها نیز بی‌توجهی می‌شود و هنوز این مشکل حل نشده است.

نماینده مردم ماهشهر و امیدیه در مجلس تصریح کرد: اگر قرار باشد این مشکلات در دولت تدبیر و امید حل نشود، این گزارش‌ها به درد مردم نمی‌خورد.

علوی: سه سال به انتقاد از دولت قبل گذشت؛ با این شیوه نمی‌توان مملکت را اداره کرد

سید احسن علوی نماینده مردم سنندج نیز با بیان اینکه در آینه آمار مشخص می‌شود که عملکردها چگونه بوده است، اظهار داشت: مسائل و مشکلاتی که شما (وزیر تعاون) و دیگران مطرح می‌کنید، چه کسی غیر از خود دولت باید حل کند؟ آیا مردم با شنیدن این گزارش‌ها نمی‌خندند.

وی خطاب به وزیر تعاون گفت: شما شرکت‌هایی مانند شستا و صندوق بیمه کارآفرین را دارید، اما سؤال این است که چقدر این ظرفیت‌ها را در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کرده‌اید.

علوی گفت: در استان‌های محروم آمار بیکاری بیش از ۴۵ درصد است؛ آیا نمی‌دانید این آمار به پاشنه آشیل برای سیاست و مملکت تبدیل می‌شود؟

نماینده سنندج در مجلس اظهار داشت: سه سال گذشت و فقط به انتقاد از دولت قبل پرداخته‌اید؛ شک نکنید که دولت بعدی هم از شما انتقاد می‌کند، با این شیوه و با این گزارش دادن‌ها نمی‌توان مملکت را اداره کرد.

پس از سخنان پنج نماینده مجلس، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی با بیان اینکه بعد از گذشت پنج سال هنوز لایحه ساختار و وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که حاصل ادغام سه وزارتخانه است، ارائه نشده است، تاکید کرد: باید این لایحه هر چه سریعتر به مجلس ارائه شود تا تکلیف بخش‌های مختلف این وزارتخانه و صندوق‌ها معلوم شود.

وی با اشاره به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی کشوری، گفت: در سال ۹۵ حدود ۸۰ درصد حقوق و مزایا در صندوق‌ بازنشستگی کشوری و حدود ۱۰۰ درصد حقوق و مزایا در صندوق‌های لشگری، از بودجه عمومی دولت تأمین شده است که این به معنای ورشکستگی این صندوق‌هاست.

نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به وضعیت همپوشانی در حوزه بیمه‌های درمانی گفت: بر اساس آمار رسمی حدود ۷۵ میلیون نفر جمعیت رسمی کشور است و برآوردها نیز تا ۷۸ میلیون نفر است، اما حدود ۸۸ میلیون دفترچه بیمه در کشور صادر شده که این نشان می‌دهد حدود ۱۰ میلیون نفر همپوشانی داریم که سازمان بیمه سلامت ایرانیان باید این همپوشانی را برطرف کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پوشش‌ بیمه‌های اجتماعی در کشور کامل نیست، خواستار ارائه لایحه نظام چند لایه تامین اجتماعی به مجلس شد و خاطرنشان کرد: این موضوع تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تجمیع بیمه‌ها است.