به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای شهر کرج، صبح سه شنبه در صحن علنی شورا با حضور شهردار کرج با محوریت رسیدگی به اعتراضات فرمانداری در مورد مصوبات و نیز بررسی لوایح شهرداری برگزار شد.



غفور قاسمپور سخنگوی شورای شهر کرج در مورد عدم بهره برداری از پارکینگ طبقاتی حصارک به شهرداری تذکر داد و اظهار کرد: سال گذشته پارکینگ طبقاتی حصارک با حضور اعضای شورای شهر افتتاح شد اما اکنون پس از گذشت یک سال هنوز به بهره برداری نرسیده است زیبنده شهر نیست و باید پیگیری شود.



داوود وحیدی، دیگر عضو شورای شهر نیز تذکری در مورد سازمان همیاری شهرداری های استان البرز عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه شهرداری کرج از سهامداران اصلی سازمان همیاری های تهران محسوب می شد، با ایجاد این سازمان در استان البرز و جدایی آن از تهران، سهم شهرداری کرج به درستی مشخص نشد.



وی افزود: در حال حاضر شهرداری کرج در پروژه هایی مانند کارخانه آسفالت و بیمارستان امام (ره) هیچگونه سهمی ندارد که در همین راستا در صورت عدم همکاری سازمان همیاری شهرداری های استان البرز در مورد مشخص شدن این سهمیه، با طرح شکایت در این زمینه اقدام می کنیم.



در این جلسه لایحه معاوضه ساختمان فعلی صنعت، معدن و تجارت استان البرز با ساختمان در حال ساخت منطقه پنج شهرداری کرج نیز که در کمیسیون عمران با آن مخالفت شده بود، با بحث و بررسی و ارائه نظرات موافق و مخالف توسط اعضا، در نهایت با اکثریت آرا به تصویب رسید.