اعضا بانوی جوان سیرجانی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مجید گیلانی گفت: خانواده مرحومه «بدریه شاهی نژاد» پس از اینکه تیم مرگ مغزی بیمارستان شهید باهنر کرمان مرگ مغزی وی را تایید کردند، دو کلیه و کبد عزیز خود را امروز ۲۵ خردادماه به بیماران نیازمند دریافت عضو اهدا کردند.

وی افزود: برداشت عضو در بیمارستان شهید باهنر انجام و دو کلیه این مرحومه به یک زن و یک مرد در بیمارستان افضلی پور کرمان پیوند و کبد وی نیز برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز ارسال شد.

گیلانی ادامه داد: خانواده مرحومه شاهی نژاد با ابن کار خداپسندانه لبخند زندگی را بر لبان سه بیمار نیازمند دریافت عضو نشاندند و دراین ماه مبارک علاوه بر ثواب روزه داری، اجر اخروی اهدای عضو را نصیب خود و عزیز از دست رفته شان کردند.

وی ضمن قدردادنی از این خانواده محترم گفت: همچنین از زحمات پرسنل و مسئولان بیمارستان خاتم الانبیاء بافت بویژه دکتر نامجو که در معرفی، نگهداری بیمار و انتقال وی به کرمان تلاش کردند، تشکر می کنم.

هماهنگ کننده پیوند عضو در دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه از ابتدای ماه مبارک رمضان تا به امروز سه اهدای عضو در استان کرمان انجام شده است، اظهار کرد: اولین اهدای عضو را خانواده مرحوم «احمد فتحی» و دومین نیز توسط خانواده مرحوم «امین سپاسی» انجام شد.