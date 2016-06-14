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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۵۶

بخشدار ویژه خارگ: 

حمایت ویژه از نمایندگان ورزشی خارگ در مسابقات استانی و کشوری

حمایت ویژه از نمایندگان ورزشی خارگ در مسابقات استانی و کشوری

بوشهر - بخشدار ویژه خارگ گفت: حمایت ویژه‌ای از نمایندگان ورزشی خارگ در مسابقات استانی و کشوری صورت می‌گیرد.

محمود رضایی در حاشیه بازدید از مجموعه ورزشی پارک سیمرغ خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به وجود پتانسیل‌هایی نظیر دریا و ساحل، حمایت و ترویج ورزش‌های ساحلی بسیار ضروری است.

وی از تلاش برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی جزیره خارگ خبر داد و اضافه کرد: با بهسازی زمین والیبال ساحلی شرایط برگزاری مسابقات منطقه‌ای و استانی فراهم خواهد شد.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به برگزاری مسابقات فوتبال جام رمضان در زمین چمن مصنوعی خلیج فارس پارک سیمرغ خارگ بیان کرد: جام رمضان با قدمت چندین ساله در کشور ریشه در باورهای مذهبی مردم دارد.

رضایی در ادامه با تاکید بر ترویج ورزش‌های همگانی در سطح جزیره خارگ، افزود: حمایت از ورزش همگانی سبب پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

وی با تاکید بر حمایت همه جانبه از رشته‌های مختلف ورزشی در جزیره خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت خاص خارگ و وجود ظرفیت‌های بالقوه در این جزیره، حمایت از ورزش بر همه واجب است و در این راستا حمایت کامل خود را از تیم فوتسال جزیره برای حضور قدرتمندانه در لیگ فوتسال استان انجام می‌دهیم.

کد مطلب 3685696

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