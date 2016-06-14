  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۰۱

داعش بزرگترین خطر برای اروپایی‌ها است

داعش بزرگترین خطر برای اروپایی‌ها است

بر پایه نتایج یک نظرسنجی داعش به عنوان بزرگترین خطر و تهدید برای اروپایی ها بشمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، موسسه «پیو» نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که در آن مشخص شد اروپایی ها به شدت از داعش هراس دارند.

براساس این نظرسنجی که از میان شهروندان ۹ کشور اروپایی انجام شد، ۹۳ درصد از مردم اسپانیا، ۹۱ درصد از شهروندان فرانسه داعش را تهدیدی بزرگ برای کل اروپا قلمداد کردند.

این نظرسنجی تنها یک روز پس از حادثه تروریستی در اورلاندو واقع در ایالت فلوریدا آمریکا انجام شد.

این در حالی است که تنها مردم یونان عوامل اقتصادی را برای اروپایی مخاطره آمیزتر از داعش خوانده اند.

در ادامه نتایج این نظر سنجی آمده که ۷۳ درصد مردم لهستان نیز داعش را یک خطر مهم دانسته و تنها ۳۱ درصد آلمانی ها و ۲۴ درصد سوئدی ها، مهاجران و پناهجویان را یک خطر بزرگ ارزیابی کرده اند.

کد مطلب 3685705
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها