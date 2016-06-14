  1. استانها
  2. اردبیل
۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۱۳

مدیرکل هواشناسی اردبیل به مهر خبر داد؛

۱۲ هزار کشاورز اردبیلی از خدمات هواشناسی کاربردی بهره‌مند می‌شوند

۱۲ هزار کشاورز اردبیلی از خدمات هواشناسی کاربردی بهره‌مند می‌شوند

اردبیل – مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: در سال جاری ۱۲ هزار کشاورز اردبیلی از خدمات هواشناسی کاربردی (تهک) بهره‌مند می‌شوند.

علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر توسعه هواشناسی کاربردی را در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و تأکید کرد: استفاده از هواشناسی کاربردی می‌تواند در کاهش خسارات ناشی از بلایای جوی مؤثر عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این هواشناسی کاربردی با ارائه اطلاعات مناسب در زمان مناسب می‌تواند به بهره‌وری کشاورزی و تولید محصولات کیفی کشاورزی کمک کند.

مدیرکل هواشناسی استان با تأکید به اینکه راه‌اندازی هواشناسی کاربردی طی سال‌های اخیر موردتوجه هواشناسی استان است، ادامه داد: در صورت تأمین اعتبار برنامه‌های مناسبی برای گروه‌های هدف مختلف از جمله کشاورزان و گردشگران داریم.

دولتی مهر اعتبار مورد نیاز در سال جاری برای تحقق برنامه‌های این دستگاه اجرایی را ۲۵ میلیارد ریال عنوان و اضافه کرد: در سال جاری تجهیز و تکمیل رادار هواشناسی نیز در دستور کار است.

وی با تأکید به تأثیر رادار هواشناسی در ارتقا دقت پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت ادامه داد: در عین حال توسعه و ارتقا شبکه ایستگاه‌های هواشناسی و تبدیل ایستگاه‌های سنتی به خودکار مورد تأکید است.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان در حال حاضر ۸۲ ایستگاه سنتی و خودکار هواشناسی دایر است که با توسعه این شبکه می‌توان نیاز اطلاعات جوی گروه‌های مختلف جامعه را تأمین کرد و در عین حال اتفاقات جوی را در کوتاه‌مدت انعکاس داد.

 

کد مطلب 3685706
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها