علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر توسعه هواشناسی کاربردی را در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و تأکید کرد: استفاده از هواشناسی کاربردی می‌تواند در کاهش خسارات ناشی از بلایای جوی مؤثر عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این هواشناسی کاربردی با ارائه اطلاعات مناسب در زمان مناسب می‌تواند به بهره‌وری کشاورزی و تولید محصولات کیفی کشاورزی کمک کند.

مدیرکل هواشناسی استان با تأکید به اینکه راه‌اندازی هواشناسی کاربردی طی سال‌های اخیر موردتوجه هواشناسی استان است، ادامه داد: در صورت تأمین اعتبار برنامه‌های مناسبی برای گروه‌های هدف مختلف از جمله کشاورزان و گردشگران داریم.

دولتی مهر اعتبار مورد نیاز در سال جاری برای تحقق برنامه‌های این دستگاه اجرایی را ۲۵ میلیارد ریال عنوان و اضافه کرد: در سال جاری تجهیز و تکمیل رادار هواشناسی نیز در دستور کار است.

وی با تأکید به تأثیر رادار هواشناسی در ارتقا دقت پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت ادامه داد: در عین حال توسعه و ارتقا شبکه ایستگاه‌های هواشناسی و تبدیل ایستگاه‌های سنتی به خودکار مورد تأکید است.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان در حال حاضر ۸۲ ایستگاه سنتی و خودکار هواشناسی دایر است که با توسعه این شبکه می‌توان نیاز اطلاعات جوی گروه‌های مختلف جامعه را تأمین کرد و در عین حال اتفاقات جوی را در کوتاه‌مدت انعکاس داد.