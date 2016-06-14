تامین مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در ۳ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز فتاح در سفر به استان ایلام از افزایش اعتبار مسکن، و برنامه بسته شدن پرونده مسکن مددجویان خبر داد و گفت: پرونده مسکن مددجویان زیر پوشش این نهاد حمایتی تا دو یا سه سال آینده بسته می شود.

وی بیان داشت: مضاعف شدن اعتبارات عمرانی مسکن در حوزه ساخت و تعمیر از دلایل این مسئله است.

فتاح در مراسم جشن خودکفایی بیش از یک هزار و ۵۰۰ مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام افزود: امسال برای مددجویان روستایی هم مسکن احداث می شود که حدود ۶۰۰ واحد آن در استان ایلام است.

وی افزود: در صورتی که زمین مناسب در شهرها برای مددجویان فاقد مسکن تامین شود این نهاد تعهد ساخت واحد مسکونی آنها را به عهده خواهد گرفت.

فتاح کاهش جمعیت مددجویان تحت پوشش را از دیگر برنامه های این نهاد عنوان کرد و گفت: انتظار از خدمات این نهاد در ایلام را بیش از حجم کنونی است.