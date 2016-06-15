«زندگی عرشیان» منتشر شد

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: کتاب زندگی عرشیان تورقی در زندگی پیامبران و ائمه معصومان به قلم حجت الاسلام محمد افضلی و تحقیق حجت الاسلام اسدالله محمدی نیا مشتمل بر ۱۷بخش و در فضایی تاریخ نگارانه سعی دارد تا وقایع و سیره اهل بیت(ع) از پیامبر اعظم(ص) تا امام عصر(عج) و برخی پیامبران الهی را در ۴۴۴صفحه به گونه ای بیان کند که مخاطب شمه ای از زندگینامه اولیاء الله، احادیث، سیره و بیانات ایشان در ذهن متصور شود.

اسدالله محمدی نیا در زندگی عرشیان سعی دارد علاوه بر بیان سیره اهل بیت(ع) به آثار روحی انس با قرآن نیز بپردازد و در انتخابی هوشمندانه نخستین صفحه کتاب خود را به حدیثی از امام سجاد(ع) اختصاص می دهد که می فرمایند: « لَوْ مَاتَ مَنْ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَمَا اسْتَوْحَشْتُ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الْقُرْآنُ مَعِی» اگر کسانی که بین شرق و غرب هستند بمیرند و من تنها بمانم، هیچ ترسی نخواهم داشت بعد از آنکه قرآن با من باشد.

در بخشی از این کتاب می خوانیم: «خداوند برای آنکه حجت بر همه تمام کرده باشد و دیگر کسی در پیشگاه الهی عذر و بهانه ای نداشته باشد، غیر از فطرت و عقل، پیامبران الهی را همراه با کتاب آسمانی برای هدایت و حرکت بشری به سوی سعادت واقعی فرستاده است و در قرآن کریم می فرماید، پیامبرانی بشارت دهنده و بیم دهنده فرستاد، تا بعد از این پیامبران، حجتی برای مردم بر خدا باقی نماند و خداوند توانا و حکیم است سوره نساء و انفال»

یکی از ویژگی های نثر روان زندگی عرشیان که نمونه آن را در کتاب هایی مانند تاریخ انبیاء به قلم سیدمرتضی موسوی و یا قصه های قرآنی تالیف سیدجواد رضوی می بینیم، این است که مولف قصد ندارد نگاهی موشکافانه به فلسفه خلقت انبیاء و اولیاء الله داشته باشد و شاید این امر در دورانی که مخاطبان کمتر فرصت تعمق در متون چاپی دارند، امتیازی برای این کتاب محسوب شود برای مثال در فصل دوم این کتاب برای معرفی سیره حضرت ادریس(ع) و حضرت نوح(ع) تنها سه صفحه نیاز است و این نگاه حال جذاب و گیرا باعث شده تا مخاطب با ریتم تند کتاب در بدو ماجرا، آشنا شود.

زندگی پیامبران، نگاهی به سیره پیامبران، زندگانی چهارده معصوم، پیامبر(ص)، فاطمه زهرا(س)، علی (ع)، امام حسن مجتبی(ع)، امام حسین(ع)، مصائب سیدالشهدا(ع)، امام سجاد(ع)، امام باقر(ع)، امام صادق(ع)، امام کاظم(ع)، امام رضا(ع)، امام محمد تقی(ع)، امام علی النقی(ع)، امام حسن عسگری(ع) و صاحب الزمان(عج) نام فصل های این کتاب هستند.

زندگی عرشیان توسط نشر سبط اکبر(ع) و چاپ یاران، در شهر مقدس منتشر شد همچنین اسدالله محمدی نیا متولد سال ۳۷ از کارشناسان حوزه فرهنگ، مذهب و مدرسان حوزه علمیه است.

این کتاب در بیشتر کتاب فروشی های سطح استان سمنان و قم مقدس وجود دارد.