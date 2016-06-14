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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۹

سجاد مرادی مشاور فنی رئیس فدراسیون دوومیدانی شد

سجاد مرادی مشاور فنی رئیس فدراسیون دوومیدانی شد

قهرمان و رکورد دار دو و میدانی به عنوان مشاور فنی رئیس فدراسیون این رشته منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی مجید کیهانی رییس فدراسیون دو و میدانی، سجاد مرادی به عنوان مشاور فنی رییس فدراسیون منصوب شد. 

 مرادی قهرمان، رکورد دار و دارنده مدال های آسیایی دوهای ۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر است که به دلیل برخی ادعاها در دوران ریاست افشین داوری با محرومیتی یک ساله مواجه شد. با آمدن کیهانی در راس فدراسیون دوومیدانی اگرچه فرصت زیادی تا پایان دوران محرومیت وی نمانده بود اما با بخشش مواجه شد.

در بخشی از حکم سجاد مرادی آمده است: "نظر به تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی در ورزش دوومیدانی و جایگاه ویژه ای که در سطح بین المللی در این ورزش دارید به عنوان مشاور فنی رییس فدراسیون منصوب می شوید".

کد مطلب 3685715

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