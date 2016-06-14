«توماس روسیچکی» دو رکورد از خود بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال جمهوری چک اگرچه در پانزدهمین دوره رقابتهای یورو آغاز خوبی نداشت و با نتیجه یک بر صفر شکست خورد اما «توماس روسیچکی» به یک رکورد دست‌نیافتنی رسید.

روسیچکی که پس از ۱۰ سال حضور در آرسنال از فصل آینده به فوتبال باشگاهی جمهوری چک برخواهد گشت، با بازی مقابل اسپانیا به عنوان مسن ترین بازیکن تاریخ این کشور لقب گرفت که در یک رقابت اروپایی به میدان می رود. وی اکنون ۳۵ ساله است.

البته این تمام ماجرا نیست. این بازیکن پیش از این هم رکورد جوان ترین بازیکن تاریخ فوتبال جمهوری چک را به نام خود ثبت کرده بود.

این هافبک زمانی که تنها ۱۹ سال سن داشت در یورو ۲۰۰۰ برای تیم ملی کشورش به میدان رفت و در دو شکست مقابل هلند و فرانسه در ترکیب این تیم حضور داشت.