به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ برتر در شرایطی خود را برای آغاز شانزدهمین دوره لیگ حرفه ای آماده می کند که تکلیف رئیس این سازمان مشخص نیست و مهمتر از آن ابهاماتی است که در مورد کارگزار تبلیغات محیطی فصل آینده وجود دارد.

تبلیغات محیطی لیگ برتر فوتبال ایران در حالی از دو فصل قبل در اختیار یکی از شرکت های تبلیغاتی بزرگ قرار گرفت که این شرکت توانست در مزایده سازمان لیگ با رقم ۱۶۰ میلیارد تومان برنده شود اما اتفاقاتی رخ داد که نتوانست به تعهداتی که داشت عمل کند. هر چند در این بین سازمان لیگ نیز نتوانست به تعهدات متقابلش عمل کند.

کارگزار تبلیغات محیطی سازمان لیگ از مبلغ تعهدی که داشت تا پایان لیگ پانزدهم حدود ۱۲۰ میلیارد تومان را در قالب پول نقد، اتومبیل و ملک به این سازمان پرداخت کرده و مبلغ باقی مانده که مورد اختلاف طرفین بر سر مفاد قرارداد است به تعیین تکلیف شورای حل اختلاف سپرده شده است.

کارگزار تبلیغات محیطی فوتبال معتقد است سازمان لیگ به موارد زیادی از تعهداتی که در قرارداد داشته عمل نکرده است. از جمله این موارد در اختیار قرار ندادن ردیف سوم ورزشگاه ها، پخش نشدن مسابقات لیگ دسته اول از تلویزیون، پخش نشدن چند هفته از مسابقات لیگ برتر از تلویزیون، در اختیار قرارندادن فضاهای کنار و پشت دروازه ها و ... است.

به دنبال این اتفاق هیات رئیسه سازمان لیگ با تایید مبالغ دریافتی از کارگزار تبلیغات محیطی تعیین تکلیف مبلغ باقی مانده را به شورای حل اختلاف سپرد که یک نماینده از سازمان لیگ، یک نماینده از کانون ایران نوین و یک نماینده حقوقی بیطرف در آن حضور دارند و قرار است پس از بررسی های لازم نظر خود در مورد مبلغی حدود ۴۰ میلیارد تومان را اعلام کند.

کارگزار تبلیغات محیطی فوتبال در شرایطی نتوانست به طور کامل به تعهداتش عمل کند که در دو سال اخیر وضعیت اقتصادی کشور نابسامان بود و بسیاری از شرکت های دیگر نیز به همین سرنوشت گرفتار شدند و نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند. شاید به همین خاطر است که این کارگزار برای فصل شانزدهم قصد حضور در فوتبال را ندارد و اگر شرایط اقتصادی به همین روال باشد قطعا از فوتبال خواهد رفت.

با این حال سازمان لیگ در تلاش است تا مبلغ باقی مانده از این قرارداد را دریافت کند. اما به دلیل نزدیک شدن به آغاز فصل شانزدهم لیگ برتر از چند روز قبل ثبت نام برای متقاضیان حضور در مزایده تبلیغات محیطی فوتبال شروع شده و تا روز ۳۱ خردادماه ادامه خواهد داشت.

در این مدت متقاضیان فرصت دارند پاکت های شرکت در مزایده را از سازمان لیگ دریافت و قیمت های پییشنهادی خود برای شرکت در مزایده را اعلام کنند. در این مورد گفته می شود رقم پایه مزایده تبلیغات محیطی فوتبال برای سال آینده ۱۲۰ میلیارد تومان است.

باید دید با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی و اتفاقاتی که برای کارگزار دو فصل اخیر تبلیغات محیطی فوتبال رخ داد، آیا شرکت جدیدی حاضر می شود با رقمی در حدود قرارداد قبلی وارد عرصه فوتبال شود یا سازمان لیگ با چالش جدیدی مواجه خواهد شد.