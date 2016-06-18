به گزارش خبرنگار مهر، استقلال تنها دو جای خالی دارد و همچنان در پست هافبک دفاعی و مهاجم و حتی در قلعه دفاعی کسری بازیکن دارد. اگر با پادوانی قرارداد بسته شود، تنها یک سهمیه باقی می ماند و دو مجهول به نام امید ابراهیمی و البته سجاد شهباززاده.

امید ابراهیمی مذاکراتش را با قطری ها انجام داده و به نتیجه نرسیده است و همین روزهاست که پای میز مذاکره با استقلال بنشیند.. با این وجود اما هنوز سجاد شهباززاده هم با استقلال تمدید نکرده چون ظاهرا از سال گذشته طلب زیادی دارد که پرداخت نشده و عقد قرارداد را منوط کرده به تسویه حساب با استقلال که البته این کار وسط نقل و انتقالات بسیار سخت است.

معادله منصوریان هم اکنون سه مجهول دارد و دو گزینه برای پاسخ. اگرچه باید تاکید کرد که استقلال هنوز برای نقل و انتقالات وقت دارد و باز باید اشاره کرد که ستاره خریدن دلیل موفق بودن یک تیم نیست و این نکته را پرسپولیس و استقلال خوزستان سال قبل تایید کردند اما در مجموع باید گفت: استقلال یک اشتباه استراتژیک انجام داد و آن اشتباه این بود که پیش از تعیین تکلیف بازیکنان خود و قبل از خرید بازیکنان جدید، بازیکنان خود را در لیست مازاد قرار داد.

شاید لیست مازاد منصوریان نقدی نداشته باشد اما همیشه تجربه می‌گوید اول بازیکن جدید را بخر بعد بازیکن قدیمی تر را که مورد تایید نیست کنار بگذار.

امروز استقلال اگرچه از این وضعیت عبور می‌کند و نهایتا در مجهول یا مجهول‌های باقی مانده بازیکن خارجی می‌خرد اما نباید کارش به اینجا که امروز رسیده می‌رسید و با کمی دقت و صبر می‌توانست شرایط بهتری را ایجاد کند تا این همه نگرانی ایجاد نشود.

البته وضعیت مجتبی جباری و پژمان منتظری هم جزو ابهام های نقل و انتقالات باشگاه استقلال است چرا که رسانه های قطری امروز رسما اعلام کردند که قرارداد جباری با الاهلی در توافق دو طرفه فسخ شده است و امکان دارد این دو بازیکن هم در لیست خرید علیرضا منصوریان به عنوان سهمیه خارجی باشند.