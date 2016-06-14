به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خادم با بیان این مطلب افزود: از پیگیری میلیون ها نفر از مردم كشورمان، آنهم در ساعات بامدادی و هنگام سحر درماه مبارك رمضان از طریق شبكه‌های تلویزیونی و همچنین از حضور گرم ایرانیان عزیز در سالن "فروم " لس آنجلس و حمایتشان از تیم ملی کشورشان در رقابت های جام جهانی آمریکا تشکر می کنم.

وی ادامه داد: مسابقات جام جهانی بدلیل نوع رقابت جذاب و سنگین تیم به تیم، روز به روز از جایگاه بالاتری در میان مسابقات اصلی اتحادیه جهانی (جهانی، قاره ای و جام جهانی)برخوردار می شود. از این رو شاهد هستیم ، سال به سال حضور تیمهای ملی كشورهای برتر دنیا در این رقابتها در مجموع جدی تر دنبال می گردد و به همان نسبت رقابتها هم سنگین تر و جذابترمی شود. از طرف دیگر، مسابقات گزینشی المپیک زمان بسیاری از تورنمنت های بین المللی سالهای گذشته پیش از المپیك را تغییر داد. كادر فنی تیم ملی کشتی آزاد هم مسابقات جام جهانی را به عنوان یك مسابقه تدارکاتی برای قهرمانان مدعی تیم ملی المپیك نیز در نظر گرفت.

دارنده مدال طلای المپیک آتلانتا تصریح کرد:بدلیل نزدیكی مسابقات جام جهانی با مسابقات المپیك، بر خلاف سالهای گذشته كه كشتی‌گیران به علت فاصله حدود پنج ماهه مابین مسابقات جام جهانی با مسابقات جهانی، در شرایط اوج نسبی به لحاظ بدنی در جام جهانی شركت می كردند، امسال در شرایطی كه در دوره تمرینات استقامتی سنگین المپیك قرار داشتن و نمی توانستند شرایط تمرینی‌ را تغییر بدهند، در این مسابقات حضور پیدا كردند.

وی افزود: علاقمندان به ورزش می‌دانند در چنین شرایط بدنی، انجام مسابقه كاری بسیار دشوار خواهد بود. از این رو بچه‌ها با بدن های استقامتی که بدنی سنگینی و كم سرعت برای اجرای فنون و جا به جایی تكنیكی است و اجرای فن را محدود می كند در این مسابقات شرکت کردند که بیشترین اثرگذاری این شرایط استقامتی را در کشتی‌های علیرضا کریمی، بدلیل فیزیك خاص این كشتی‌گیر شاهد بودیم. به هر حال با همه حساسیت هایی كه در رقابتهای قهرمانان ملی كشتی آزاد با رقبای آمریكایی، روسیه و آذری بوجود آمد با دعای خیر مردم و غیرت دلاورمردان کشتی، تیم ملی قهرمان شد.

دارنده مدال برنز المپیک بارسلون خاطر نشان کرد: در حال حاضر مطابق مصوبه شورای فنی كشتی آزاد كشور، آخرین ارزیابی‌های لازم از سوی کادر فنی تیم ملی پس از جام جهانی انجام و نتیجه آن به شورای فنی اعلام می شود تا در نهایت در یکی دو تورنمنت باقی مانده پیش رو تا المپیک در مورد وضعیت چند وزن باقی مانده تصمیم گیری شود. همچنین بدلیل نگاه تداركاتی به جام جهانی در زمان محدود پیش رو تا المپیك، روی نقاط ضعف كشتی گیران كشورمان در این مسابقات بصورت ویژه کار خواهد شد.