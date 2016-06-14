نتایج کنکور کارشناسی ارشد اعلام شد / آغاز انتخاب رشته از ۳۰ خرداد

به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه نتایج اولیه و نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته‌های تحصیلی اینترنتی برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌ در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته) سال ۱۳۹۵ اعلام شد.

داوطلبان آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته) سال ۱۳۹۵ می توانند برای مشاهده نتایج اولیه آزمون خود می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

داوطلبان برای دسترسی به نتیجه آزمون خود لازم است شماره داوطلبی یا شماره پرونده و همچنین مشخصات شناسنامه‌ای (نام‌خانوادگی و نام، شماره شناسنامه و تاریخ تولد) و یا اطلاعات کارت اعتباری خود را وارد کنند.

ضمناً آن دسته از داوطلبانی که بر اساس مفاد کارنامه مذکور مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی در این آزمون شده‌اند، لازم است براساس مفاد این اطلاعیه نسبت به دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) و همچنین تکمیل فرم انتخاب رشته‌های اینترنتی خود در موعد مقرر به ترتیب زیر اقدام کنند.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) این آزمون که شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌ها می‌باشد، از روز پنجشنبه ۲۷ خرداد ۹۵ در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قابل دریافت خواهد بود.

یه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۵ توصیه می‌شود ابتدا نسبت به تهیه و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) اقدام کرده و کد رشته محل‌های مورد نظر خود را استخراج و به ترتیب علاقه مرتب کرده و پس از آن در فرم پیش‌نویس درج کنند.

داوطلبان پس از اطمینان از صحت رشته محل‌های انتخابی خود، از روز یکشنبه ۳۰ خرداد تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲ تیر برای انتخاب رشته با وارد کردن اطلاعات کارت اعتباری، شماره شناسنامه و یا کد رهگیری که در پایان ثبت‌نام اولیه توسط سیستم به داوطلب داده شده است (درج این اطلاعات برای ورود به برنامه انتخاب رشته اینترنتی ضروری است) نسبت به ثبت کد رشته محلهای انتخابی و تکمیل فرم مذکور اقدام کنند.

پس از تایید نهایی رشته‌های انتخابی توسط داوطلب، رسید ۱۵ رقمی توسط سیستم در اختیار داوطلب قرار داده خواهد شد، در غیر این صورت انتخاب رشته آنان تکمیل نشده است.

چنانچه داوطلب در ردیف پذیرفته‌شدگان این آزمون قرار بگیرند و تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۵ موفق به دریافت مدرک کارشناسی خود نشود قبولی داوطلب باطل خواهد شد. بند مربوط به فارغ التحصیلی باید از سوی داوطلبان مورد توجه قرار گیرد.

سیستم انتخاب رشته، تا حدود زیادی هوشمند پیش‌بینی شده که در حد امکان خطاهای احتمالی داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اینترنتی به آنان تذکر دهد (به عنوان مثال: انتخاب کد رشته محلی که داوطلب در آزمون آن شرکت نکرده و یا اینکه در گرایشی از گرایشهای رشته امتحانی خود مجاز به انتخاب رشته نگردیده است و ....)، لذا لازم است داوطلبان نسبت به رفع خطاهای داده شده اقدام کنند.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، لازم است اطلاعیه‌های این سازمان، دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی و شرایط و ضوابط ارگانهای بورس دهنده و مؤسساتی که به صورت شرایط خاص پذیرش می‌نمایند را به دقت مطالعه کنند.

داوطلبان متقاضی رشته‌ محل‌های بورسیه دارای شرایط خاص ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط این گونه رشته‌ها، توجه داشته باشند منحصراً مجاز به انتخاب حداکثر ۲ کد رشته محل از این نوع کد رشته محلها هستند و لازم به توضیح است که تاریخ دقیق اعلام اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت و برنامه زمانی مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان در تاریخ‌ ۹ تیر ۹۵ به اطلاع کلیه داوطلبان خواهد رسید.

داوطلبان متقاضی کدرشته‌های امتحانی ۱۱۱۱ (رشته علوم و فنون قرائات) -۱۱۳۱-۱۱۳۹- ۱۱۴۸ (رشته مدیریت امور شهری)-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۶۰– ۱۳۶۲ و ۱۳۶۴ که مجاز به انتخاب رشته شده باشند لازم است برای اطلاع از زمان مصاحبه علمی و یا تاریخ برگزاری آزمونهای عملی، تشریحی و پروژه به اطلاعیه‌های این سازمان که در تاریخ های ۲۸ تیر و ۴ مرداد که از طریق نشریه پیک سنجش و پایگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر می‌شود، توجه داشته باشند.

داوطلبان لازم است برای اطلاع از اطلاعیه احتمالی اصلاحیه دفترچه راهنمای انتخاب رشته و یا رشته‌های جدید تا پایان مهلت انتخاب رشته ۲ تیرماه به پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه کنند تا در صورت صدور این اطلاعیه از محتوای آن اطلاع حاصل کنند.