شاخص های امنیتی در گلستان بهبود یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مؤمنی صبح سه شنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی استان گلستان که در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی نیروی انتظامی استان گلستان برگزار شد، اظهار کرد: استان گلستان علی‌رغم تنوع قومی و مذهبی، قرارگرفتن در مرز و پذیرش میلیون‌ها زائر حرم امام رضا (ع) در سال، جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد.

وی ادامه داد: خوشبختانه استان گلستان در همه حوزه‌ها مخصوصاً امنیت شرایط مطلوبی دارد و این مسئله با مشارکت همه مردم و دستگاه‌ها ایجادشده است. رویکرد نیروی انتظامی در بحث امنیت مردم محوری است و می‌توان امنیت را یک فرایند اجتماعی نیز عنوان کرد که با تلاش مردم و همه نهادهای کشوری به وجود می‌آید.

او بابیان اینکه همه دستگاه‌ها در ایجاد امنیت وظایفی دارند، افزود: اگر اقدامات و وظایف دستگاه‌ها به‌صورت هماهنگ انجام شود، هم‌افزایی در کار و مأموریت ایجاد می‌شود. امنیت نعمتی است که اگر آن را نداشته باشیم، ارزش آن را بیشتر از گذشته درک می‌کنیم و در تمام کره خاکی کشوری وجود ندارد که ناامن باشد و پیشرفت هم داشته باشد.

مؤمنی تصریح کرد: امنیت یک فضایی است که در آن پیشرفت، توسعه و عدالت محقق می‌شود و به‌مانند سلامتی انسان برای هر کشوری یک مسئله ضروری است. استان گلستان در بحث امنیت از استان‌های بزرگ دیگر پیشرو است و این مسئله تلاش شبانه‌روزی نیروی انتظامی استان گلستان را نشان می‌دهد.

وی اولویت‌های نیروی انتظامی در سال ۹۵ را تشریح کرد و گفت: مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با سرقت و جرائم خشن، امنیت اجتماعی و اخلاقی، مبازره با مواد مخدر و کاهش تصادفات جاده‌ای پنج اولویت نیروی انتظامی در سال جاری است که برای تحقق آن‌ها «توجه به آموزش درون‌سازمانی» در اولویت اصلی قرار دارد.

اسکندر مؤمنی گفت: سالانه حدود ۲۰ میلیون دلار در سطح کشور کالا قاچاق می‌شود که بسیاری از شغل‌ها را تحت تأثیر اقتصادی خود قرار می‌دهد. همچنین با نظرسنجی‌هایی که از مردم در ۱۰ سال گذشته انجام‌شده است، اولویت مردم در همه این سال‌ها مبارزه با مواد مخدر بوده است و نیروی انتظامی برای مقابله با این پدیده شوم شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایان خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی کشور به ما اجازه نمی‌دهد که بتوانیم نیروی انسانی جدیدی را برای سازمان جذب کنیم و به همین دلیل اولویت اصلی نیروی انتظامی در سال جاری و آینده، ارتقاء توان آموزشی پلیس است.