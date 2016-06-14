به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، عنوان این کارزار عمومی «#دوباره_میخوانم» است که در فضای شبکه‌های اجتماعی اینترنتی نیز شکل گرفته است تا مردم ایران با شرکت در آن فرصت‌های مطالعه کتاب را برای کودکان بستری شده در بیمارستان‌ها فراهم کنند.

در این میان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و «گروه سلامت و هنر» این کارزار را هم‌زمان با برگزاری «مهمانی مهر و نیایش» در تهران - که یک برنامه ویژه ماه مبارک رمضان است - برپا کرده‌اند و قرار است مردم، نیکوکاران و خیران با همراهی نویسندگان، تصویرگران و اقشار فرهنگی، کتاب و محصولات فرهنگی را جمع‌آوری و پس از آن نسبت به راه‌اندازی و تجهیز کتاب‌خانه‌های بیمارستان‌های کشور اقدام کنند.

«مهمانی مهر و نیایش» که به مدت ۱۰ روز و از روز ۲۶ خرداد تا ۴ تیر هر شب ساعت ۱۹ تا ۲۳ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران برگزار می‌شود، غرفه‌ای را برای این مهم به «گروه سلامت و هنر» اختصاص داده است تا علاقه‌مندان و نیکوکاران بتوانند از این طریق کتاب و محصولات فرهنگی خود را در قالب طرحی با عنوان «دوباره میخوانم» برای ساخت کتابخانه در بیمارستان‌های کودکان اهدا کنند.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در عین حال اعلام آمادگی کرده است تا کتاب‌های اهدایی علاقه‌مندان را از طریق ادارات کل استانی و ۹۴۰ مرکز فرهنگی‌هنری خود در سراسر کشور جمع‌آوری کند.

بهاره جهاندوست، مسوول غرفه «گروه سلامت و هنر» در این برنامه، درباره‌ی این فعالیت گفت که انجمن ما با هدف بهبود شرایط درمانی بچه‌ها و در حوزه‌ی سلامت روان کودکان بیمار فعالیت می‌کند و راه‌اندازی و ساخت کتابخانه برای کودکان بیمار، کمک می‌کند که قدری دردشان را فراموش کنند.

او همچنین خاطرنشان کرد: قرار است این انجمن با همکاری موسسه‌های خیریه، کتاب‌های گروه سنی کودک را برای ساخت کتابخانه‌ی بیمارستان‌ها جمع‌آوری و ارسال کند.

وی ادامه داد: این انجمن در برنامه «مهمانی مهر و نیایش» غرفه‌ای را دایر می‌کند تا همه بتوانند کتاب‌های دست دوم اما قابل استفاده و همچنین بازی‌های آموزشی، لوح‌های فشرده و لوازم‌التحریر نو را در اختیار این بیمارستان‌های کودک قرار دهند.

به گفته‌ی جهاندوست، کتاب‌های اهدا شده از سوی مردم تهران در بیمارستان‌های کودکان استان تهران توزیع می‌شود و البته تاکنون استان‌هایی همچون یزد، شیراز و گلستان نیز برای جمع‌آوری و ارسال کتاب‌ها به بیمارستان‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.

همچنین این گروه یک کانال تلگرامی به نشانی @dobareh_mikhanam راه‌اندازی کرده است و هشتک #دوباره_میخوانم هم از سوی فعالان اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی در حال داغ شدن است.

برنامه «مهمانی مهر و نیایش» از ۲۶ خرداد تا ۴ تیر هر شب ساعت ۱۹ تا ۲۳ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران برگزار خواهد شد.

با تشکر