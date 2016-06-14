کاهش ۳۵ درصدی تقاضای پروانه کسب در استان فارس

محمود هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه باید توجه بیشتری به اصناف شود، گفت: اصناف بدون هیچگونه ادعایی بیشترین تعداد اشتغال را در استان فارس و کشور ایجاد کرده اند اما همچنان در بسیاری از مواقع با بی مهری مواجه هستند.

وی ادامه داد: تا این لحظه شاهد کاهش ۳۵ درصدی درخواست پروانه کسب در استان فارس هستیم هرچند که تا به امروز ۴۷۳ پروانه نیز صادر شده است.

رئیس اتاق اصناف فارس با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد مغازه ها در مقایسه با جمعیت شهر شیراز بیشتر است، گفت: از لحاظ استاندارد جهانی باید تناسب میان جمعیت و مغازه ها باشد اما این وضعیت در شهر شیراز متفاوت است که به طور حتم باعث کند شدن روند بازار می شود.

هاشمی تصریح کرد: ۲۲ هزار و ۳۴۶ صنف دارای پروانه در فارس فعال هستند و ۸ هزار و ۲۶۶ واحد نیز بدون پروانه فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه بازرسی های گسترده ای از اصناف انجام می شود یادآور شد: طی چند ماه گذشته ۷۱۵ واحد صنفی بدون پروانه کسب تعطیل شده و به طور حتم این روند بازرسی ادامه خواهد داشت.

رئیس اتاق اصناف فارس در پاسخ به این سئوال که آیا کاهش درخواست پروانه حرکت مطلوب است یا خیر، گفت: از یک جهت می توان این موضوع را مثبت ارزیابی کرد که افزایش در اصناف نخواهیم داشت.

هاشمی ادامه داد: در حال حاضر تراکم صنف ۷۰۰ واحد تولیدی و ۸۰۰ واحد خدماتی است که این موضوع نشان از روند بی رویه اصناف است.

وی افزود: طبق استاندارد باید برای هر ۳۵ خانوار یک صنف وجود داشته باشد اما در شیراز برای هر ۷ خانوار است.

رئیس اتاق اصناف فارس تاکید کرد: ساده ترین ایجاد اشتغال کار صنفی است که در حال حاضر نیز ۲ هزار میلیارد تومان اشتغال ایجاد شده است.