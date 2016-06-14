۲۲۳ زندانی جرائم غیر عمد در زنجان منتظر کمک خیرین هستند

علاءالدین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جشن گلریزان برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در شهرستان‌های زنجان، ابهر و خرمدره طی ایام ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: این جشن همه‌ساله همزمان با ولادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) در زنجان با حضور مسئولین استانی و کشوری برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: جشن گلریزان در شهر زنجان ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۳۱ خردادماه مصادف با چهاردهم ماه مبارک رمضان در محل دارالقرآن کریم این شهر برگزار می‌شود، همچنین جشن گلریزان برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در شهرستان‌های ابهر و خرمدره به ترتیب طی روزهای پانزدهم و شانزدهم ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان زنجان با اشاره به اینکه در استان زنجان ۲۲۳ نفر زندانی جرائم غیر عمد منتظر کمک خیرین و نیکوکاران هستند، گفت: این افراد به علت تصادفات رانندگی، نفقه، مهریه و صدور چک بی محل در زندان به سر می‌بردند.

کریمی بابیان اینکه میزان بدهی این زندانیان از سقف دو میلیون تومان بالاتر است، افزود: کمک به آزادی زندانیان غیر عمد بزرگ‌ترین کار خیر است چرا که خانواده‌های این زندانیان به دلیل نبود سرپرست خانواده با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و باید به این افراد کمک شود.

وی گفت: خانواده‌های این زندانیان به‌ویژه کودکان معصوم آنها چشم‌انتظار کمک‌های مالی خیرین هستند تا با مساعدت خیرین در ماه رحمت و مغفرت، زمینه آزادی زندانی آنها را فراهم کنند.