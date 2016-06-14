ساختمان فرهنگسرای بجنورد استحکام ندارد/ خطر در کمین مردم

محمدحسن شادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرهنگ‌سرای شهروند با توجه به قدمت چند دهه آن به هنگام زلزله و یا هر حادثه دیگری همچون آتش‌سوزی مقاوم نیست که این خطری جدی برای افراد داخل ساختمان شهروند است.

شادمهر افزود: این ساختمان با توجه به قدیمی بودنش، بازسازی‌های ظاهری در آن انجام‌شده اما به دلیل اینکه استحکام آن برای کاربری آموزشی واداری مناسب نیست هر چه سریع‌تر باید اصول ایمنی در آن انجام شود.

وی تصریح کرد: این ساختمان درگذشته به‌عنوان انبار پادگان مورد استفاده قرار می گرفت اما اکنون بدون در نظر گرفتن استحکام آن تغییر کاربری داده‌شده است.

رییس کمیسیون عمران و ترافیک شورای بجنورد خاطرنشان کرد: ساختمان شهروند به دلیل قدیمی بودنش از حساسیت بسیار بالا برای کاربری آموزشی واداری برخوردار است که به این منظور استحکام بنا و نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق در آن الزامی است.

شادمهر خاطرنشان کرد: متأسفانه علاوه بر اینکه استحکام بنا در این ساختمان انجام‌نشده، کپسول آتش‌نشانی نیز در آن وجود ندارد تا به هنگام آتش‌سوزی بتوان برای خاموش کردن حریق استفاده کرد.

وی گفت: پیش از افتتاح فرهنگ‌سرای شهروند، ۱۶ نفر از مهندسان مجرب و عضو نظام‌مهندسی، عدم استحکام بنای این ساختمان را تایید کرده بودند، اما بااین‌وجود شهردار پیشین بجنورد قبل از هر هزینه‌ای در خصوص استحکام ساختمان به سراغ زیباسازی ساختمان رفته است.

این عضو شورای شهر بجنورد اظهار داشت: علیرغم اینکه چندین بار به شهردار پیشین بجنورد کتبی و شفاهی تذکرات لازم برای استحکام بنای این ساختمان داده‌شده بود اما متأسفانه توجهی به این موضوع مهم نداشته و با همان شکل مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

شادمهر افزود: در حال حاضر این بنا با سقف چوبی قدیمی و فونداسیون ستون‌ها به‌صورت غیراستاندارد برای برگزاری کلاس‌های آموزشی، سمینارهای اداری و مراسمات مختلف استفاده می‌شود که نگرانی بسیار جدی را با توجه به زلزله‌خیز بودن بجنورد در بردارد.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع به نهادهای نظارتی همچون اداره کل بازرسی خراسان شمالی، مدیرکل بازرسی استانداری و حتی اداره اطلاعات و دادستانی استان اعلام‌شده است.

این عضو شورا تصریح کرد: با توجه به مشکلات ساختمان فرهنگ‌سرای شهروند و خطر جدی آن در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بجنورد مصوب شد هر چه سریع‌تر شهرداری بجنورد انجام مقاوم‌سازی و استحکام بنای این مکان را داشته باشد.