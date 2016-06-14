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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۵

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

آتش‌به‌جان جنگل‌های پلدختر افتاد/حریق در ۲ منطقه به‌صورت هم‌زمان

آتش‌به‌جان جنگل‌های پلدختر افتاد/حریق در ۲ منطقه به‌صورت هم‌زمان

پلدختر - فرمانده انتظامی پلدختر از آتش سوزی جنگل و مراتع در دو نقطه این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صفر عبدالوند ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برابر اعلام فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر آتش سوزی جنگل ها و مراتع «تنگ لیلم» و «چشمه کول تاک» از توابع شهرستان پلدختر بلافاصله ماموران انتظامی پلدختر برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با بررسی های به عمل آمده مشخص شد جنگل و مراتع این دو منطقه به علت نامعلومی طعمه حریق شده است.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: این آتش سوزی در ساعت ۱۳ دقیقه بامداد امروز سه شنبه به وقوع پیوسته و همچنان ادامه دارد.

سرهنگ عبدالوند افزود: صعب العبور بودن منطقه، مسافت طولانی و عدم استفاده از خودرو، عملیات اطفای حریق را با مشکل مواجه کرده است.

وی گفت: نیروهای امدادی شامل نیروهای منابع طبیعی و اهالی منطقه و نیروی انتظامی در محل حاضر و مشغول خاموش کردن آتش هستند.

کد مطلب 3685750

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