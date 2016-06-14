۱۴۰واحد تولیدی جهت دریافت تسهیلات ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاسمی در نوزدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، بیان داشت: این جلسات در سال جدید با عنایت به نامگذاری سال ۹۵ به شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» برای رسیدگی به مشکلات شرکتهای متقاضی برگزار شد که در این راستا مصوبات لازم برای رفع موانع واحدهای تولیدی صادر می شود.

وی با اشاره به برنامه ها و اهداف کارگروه تسهیل رفع موانع تولید در استان در راستای رونق و تولید واحدهای نیمه فعال و راکد خواستار اهتمام دستگاه های اجرایی ذیربط استان برای فراهم آوردن زمینه تسهیل در فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی استان شد.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: با همکاری و اهتمام دستگاه های اجرایی استان به ویژه بانک ها در سال ۹۵ شاهد راه اندازی واحدهای راکد، حفظ واحدهای فعال، ایجاد اشتغال جدید و اتمام طرح های بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی خواهیم بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با اشاره به اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی افزود: واحدهای تولیدی که درخصوص تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش با مشکل مواجه هستند می توانند با مراجعه به سایت بهین یاب اطلاعات مورد نیاز خود را ثبت کنند.

وی ادامه داد: در این راستا واحدهایی که توانسته اند ثبت نام کنند، درخواست آنها توسط کمیته بررسی که متشکل از نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرکهای صنعتی، نماینده استانداری و نماینده بانک های عامل بررسی و کارشناسی می شود.

قاسمی در این خصوص اضافه کرد: نتیجه این درخواست در سایت بهین یاب ثبت و جهت مراحل بعدی که طرح در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است، ارسال و با اخذ مصوبه کارگروه به بانک عامل برای پرداخت وجه مورد نظر اقدام خواهد شد.

خلیل قاسمی میزان ثبت نامی واحدهای تولیدی در سایت بهین یاب را تا کنون ۱۴۰واحد اعلام کرد و اظهار داشت: کمیته مزبور با توجه به وضعیت واحد تولیدی این مبالغ را تائید و یا تعدیل می کند و در نهایت، مبلغ کارشناسی خود را جهت تائید نظر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع می دهد.