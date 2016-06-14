به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بیژن زنگنه وزیر نفت گزارشی از عملکرد و تلاش‌های این وزارتخانه ارائه داد.

وی گفت: طبق گزارشات موجود، ذخایر اثبات شده نفت ایران ۱۵۸ میلیارد بشکه است که ایران را در جایگاه سوم جهان قرار داده است.

وزیر نفت ادامه داد: ذخایر گاز اثبات شده ایران نیز ۳۴ تریلیون مترمکعب است که ایران را در رده اول جهان قرار داده است. ایران ۲۰۰ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۴ گاز تولید کرده است.

زنگنه در تشریح عملکرد این وزارتخانه گفت: در شهریور ۹۲ که وزارت نفت را تحویل گرفتم، ۱۷ فاز پارس جنوبی نیمه تمام بوده و کشور با کمبود گاز مواجه بود؛ به همین دلیل نیروگاه‌ها در تابستان و بهار هم سوخت مایع مصرف می‌کردند. اما امروز ۵۰ درصد تولید گاز از میادین پارس جنوبی افزایش یافته است و تولید گاز از ۲۴۱ میلیون مترمکعب به ۳۵۴ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی ادامه داد: تولید نفت خام در سال ۹۲ کمتر از یک میلیون بشکه بود که امروز به بیش از ۲.۷ میلیون بشکه در روز رسیده است.

وزیر نفت با اشاره به تمرکز وزارت نفت برای توسعه میادین نفتی مشترک غرب کارون گفت: در تولیدات پتروشیمی در شروع سال ۹۲، ۴۰.۶ میلیون تن تولید داشتیم که در سال ۹۴ به ۴۶ میلیون تن دست یافتیم.

زنگنه، سال ۹۵ را سالی استثنایی برای صنعت پتروشیمی خواند و گفت: تا پایان سال ۹۶ تعداد زیادی از واحدهای پتروشیمی به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی همچنین از افزایش ۲۵ میلیون لیتری تولید بنزین یورو ۴ در سال ۹۴ خبر داد و گفت: اگر پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به میدان بیاید، کشور نه تنها به واردات بنزین نیاز نخواهد داشت، بلکه به صادرکننده بنزین تبدیل می‌شود.

وزیر نفت گفت: اگر پالایشگاه‌های کشور تکمیل و تأسیس شوند، ما دیگر گازی برای صادرات نداریم و همه گازها در پالایشگاه‌هایمان به مصرف خواهند رسید.

زنگنه در بخش دیگری از اظهارات خود از تعرفه این وزارتخانه برای افزایش گازرسانی به روستاها خبر داد و گفت: در سال ۹۲، ۵۵ درصد روستاها گازرسانی شده بودند که در سال ۹۵ به ۷۰ درصد افزایش یافته است و امیدواریم تا پایان سال ۹۶ به ۹۵ درصد روستاهای کشور گازرسانی کنیم.

وی تصریح کرد: در دولت تدبیر به بیش از ۶۲۰۰ روستا گازرسانی شده که این نهضت ادامه خواهد داشت.

وزیر نفت در بخش دیگری از اظهارات خود به تشریح بازار جهانی نفت پرداخت و گفت: مهمترین عامل تعیین قیمت نفت، تعادل یا عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است.

زنگنه ادامه داد: تولید جهانی نفت خام حدود ۹۵ میلیون بشکه در روز است که ۳۲ میلیون بشکه توسط اوپک تولید می‌شود.

وی در تشریح علل کاهش قیمت نفت طی سال‌های اخیر گفت: در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، آمریکا هزار میلیارد دلار در میادینش سرمایه‌گذاری کرد و در جهشی رقم تولیدشان به ۵.۲ میلیون بشکه رسید که همین امر موجب کاهش قیمت‌ها شد.

وزیر نفت که معتقد بود قیمت نفت در آینده نزدیک مجدداً افزایش خواهد یافت در تشریح علل آن گفت: تولید نفت گرانقیمت در آمریکا کاهش یافته و تقاضا در حال افزایش است؛ این دو عامل عبور از شرایط دشوار را رقم می‌زند.

زنگنه ادامه داد: در مدت کوتاهی ۱.۸ میلیون بشکه در روز تولید جهانی نفت کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری در بخش نفت نیز به ۲۳۰ میلیون دلار کاهش یافته است.

وی گفت: در خرداد ماه سال ۹۵ روزانه ۳.۸ میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کنیم.

وزیر نفت با اشاره به مشکلاتی که در بازاریابی جهانی جهت صادرات نفت و گاز ایجاد شده است، تصریح کرد: برخی کشورها مشکلاتی را برای صادرات نفت و گاز ما ایجاد می‌کنند که در حال رفع آن هستیم.

زنگنه از یارانه‌های سنگین پرداختی توسط شرکت پالایش و پخش گاز انتقاد کرد.

وی گفت: مفاسد اقتصادی مثل مشکل بابک زنجانی که ۲.۷ میلیارد دلار از منابع نفت ایران را برد و خریدهای بی‌ضمانت مثل دکل گمشده، منابع این وزارتخانه را کاهش داد.

وزیر نفت بالا بودن شدت انرژی و مصرف بی‌رویه و قیمت‌های غیرطبیعی را از دیگر مشکلات این وزارتخانه خواند و گفت: حیاتی‌ترین مسئله برای ایران پس از برجام و رفع تحریم‌ها در بخش نفت، ظرفیت‌سازی برای تولید نفت و گاز است.

زنگنه تاکید کرد: اگر بخش نفت فعال شود، علاوه بر درآمدزایی، پیمانکاران نیز فعال می‌شود.

وی خطاب به نمایندگان گفت: صدای ما باید صدای همدلی، ثبات و استحکام مدیریت باشد.

زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال نمایندگان گفت: وزارت نفت طی ۵ سال آینده به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد که باید از سرمایه گذاری خارجی استفاده کنیم.

وزیر نفت در خصوص قراردادهای نفتی گفت: در برنامه اول تا پنجم به شرکت نفت اجازه انعقاد قرادادهای نفت داده شد اما اصولی در قراردادها وجود داشت که باید طبق آن اصول قراردادها نوشته می شد و همچنین وزارت نفت مکلف شد اصول کلی قراردادها و شرایط آن را به تصویب هیات دولت برساند.

وی با اشاره به تصویب قراردادهای جدید نفتی در هیات دولت گفت: پس از تصویب قراردادها تعدادی از نمایندگان اعلام مخالفت کردند که ما با همه افرادی که حاضر به مذاکره بودند، مذاکره کردیم. در ستاد اقتصاد مقاومتی۴۰ ساعت جلسه برگزار شد و سعی کردیم نگرانی ها رفع شود.

دفاعیات زنگنه از قرارادهای جدید نفتی/ نیازی به تصویب قراردادهای جدید در مجلس نیست

زنگنه ادامه داد: لایحه ای برای اصلاح قراردادهای نفتی به هیات دولت فرستاده شد که منتظر تصویب آن هستیم.

وزیر نفت خطاب به نمایندگان تصریح کرد: قانونی که وزارت نفت را مکلف به ارائه قرارداد به مجلس جهت تصویب به صحن علنی کند وجود ندارد. طبق قانون وزارت نفت فقط باید به صورت محرمانه یک نسخه از قراردادها را به مجلس بفرستد، ما سرمان درد نمی کند اگر قانون تاکید کرده بود قراردادها را ارائه می دادیم.

وی مخالفان قراردادهای جدید نفتی را مخالف سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت خواند و گفت: من موافق سرمایه گذاری خارجی هستم با سرمایه گذاری خارجی شرکت های داخلی را تقویت و به روز می کنیم. من نوکر ملت هستم و خواستار عزت ملت ایران هستم.

زنگنه در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به مشکلات استخدامی این وزارتخانه گفت: ما ۱۰۰ هزار نفر نیروی اضافه در این وزارتخانه داریم.

وزیر نفت همچنین از توجه وزارت نفت به شهرستان هایی که تاسیسات نصبی در آنها وجود دارد خبر داد و گفت: بخشی از اعتبارات قراردادهای نفتی به فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و خدمات به این شهرستان ها اختصاص می یابد.

در پایان پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست مجلس را بر عهده داشت، گفت: باید وزارت نفت لایحه تنقیح قوانین خود را به مجلس ارائه کند. زنگنه نیز اعلام کرد که این وزارتخانه لایحه تنقیح قوانین را به مجلس ارائه کرده است.