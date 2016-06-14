۱۵۷ کانون آتش در جنگل های استان ایلام شناسایی شده است

رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آتش سوزی عرصه های طبیعی ایلام بنا به آمارهای گرفته شده در بهار امسال ۹۶ درصد کمتر شده که این مهم با همکاری مردم و اقداماتی نظیر احداث آتش بر در مناطق بحرانی، تیغه زنی پوشش گیاهی حاشیه جاده، علف زنی مناطق بحرانی، تهیه تانکرهای تاشو یک و پنج هزار لیتری و نصب در کنار مقرهای گشت زنی و مجهز کردن گشت به وسایل ارتباطی بی سیم و....محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه اقدامات لازم برای پیشگیری از حریق در استان ایلام انجام شده است، گفت: مردم باید همکاری لازم با منابع طبیعی داشته باشند.

مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام از تخریب یک هزار و ۸۵۰ هکتار جنگل در اثر آتش سوزی در ایلام طی سال گذشته خبر داد و گفت: در استان ایلام بالغ بر ۶۴۲ هزار هکتار جنگل و ۷۴۶ هزار هکتار مرتع وجود دارد که می طلبد برای حفاظت و حراست از آنها همه آحاد جامعه بسیج شوند.

احمدی به اهمیت مشارکت مردم اشاره کرد و گفت:مردم و تشکل های مردم نهاد باید در حفاظت از جنگلهای استان ما را یاری کنند.