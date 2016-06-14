محمد بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره تولیدات تلویزیونی تله فیلم رضوی به میزبانی مشترک صدا و سیمای مرکز لرستان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در تاریخ ۱۳ و ۱۴ مرداد ماه امسال برگزار خواهد شد.

وی گفت: جلسه هماهنگی این رویداد بزرگ فرهنگی با حضور قائم مقام معاونت امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیما، مدیر کل و معاونان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و صدا و سیمای مرکز لرستان برگزار شده است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان افزود: مراحل فراخوان تحویل آثار، داوری و اعلام نتایج توسط صدا و سیمای مرکز لرستان انجام خواهد شد.

بازوند عنوان کرد: آثار برتر این جشنواره در شبکه های سراسری و شبکه افلاک پخش خواهند شد.

وی از آمادگی کامل صدا و سیمای مرکز لرستان برای برگزاری و پوشش این جشنواره خبر داد و گفت: رسالت تبیین فرهنگ رضوی فرصت گرانقدری بوده که در اختیار ما قرار گرفته و باید این وظیفه را به نحو احسن به انجام برسانیم.