روستاهای حاشیه شهر بیرجند برای معلولان مناسب سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شرفی صبح سه شنبه در کمیته مناسب سازی شهرستان بیرجند با اشاره به برنامه های این کمیته در سال جاری اظهار کرد: امسال بیشتر مباحث کمیته روی مباحث اجرایی و تامین اعتبار برای اجرای طرح ها است.

وی، مناسب سازی معابر و محیط های روستایی شهرستان به ویژه روستاهای حاشیه شهر یکی دیگر از برنامه های امسال کمیته عنوان کرد و گفت: در این راستا نیاز است در اجرای طرح های هادی روستایی و ساخت سازهای جدید در روستاها امر مناسب سازی لحاظ شود.

مدیر بهزیستی بیرجند با تاکید بر لزوم اتمام پروژه های نیمه تمام در حوزه مناسب سازی شهری، عنوان داشت:همچنین اگر قرار است طرح جدیدی انجام شود باید جزییات دقیق طرح و اعتبارات مورد نیاز آن برآورد شود.

شکوفایی و استقلال معلولان با اجرای مناسب سازی شهری

شرفی بیان کرد: بحث کلی مناسب سازی برای معلولان، افراد سالمند و کودکان برای رسیدن به استقلال نسبی، عدالت اجتماعی و بگشت افراد معلول به جامعه است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هنوز هم محیط شهری ما معلول است، عنوان داشت: برخی معلولان ظرفیت ها و توانمندی های زیادی دارند اما به دلیل معلول بودن محیط شهری نمی توانند در جامعه حضور داشته باشند.

مدیر بهزیستی بیرجند اضافه کرد: اگر این موانع و مشکلات برطرف شود می توانیم عدالتی اجتماعی برای حضور این افراد در جامعه ایجاد کنیم.

شرفی همچنین کاهش اثرات معلولیت، شکوفایی و استقلال معلولان را از مزایای دیگر اجرای مناسب سازی شهری عنوان کرد.

مناسب سازی خیابان مدرس نیازمند ۱.۵ میلیارد ریال اعتبار

مسئول مناسب سازی شهرداری بیرجند نیز در این جلسه از نیاز ۱۵۰ میلیون تومانی برای مناسب سازی خیابان مدرس برای معلولان بصری خبر داد و گفت: طول این خیابان حدود ۳.۵ کیلومتر بوده که اجرای موازییک فرش خاص معلولان بصری در این خیابان نیازمند ۱۲۰ میلیون تومان اعتبار است.

محمدرضا صدر ادامه داد: همچنین این خیابان دارای هشت چهار راه بوده که ابتدای این چهارراه ها نیز باید برای حرکت معلولان مناسب سازی شود.

وی به اقدامات سال گذشته شهرداری در خصوص مناسب سازی معابر شهری اشاره کرد و گفت: در این مدت بالغ بر ۲۱ پارکینگ ویژه معلولان در معابر شهر جانمایی شده است.