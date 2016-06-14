اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطالبه گری جدی داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «ماه ترین ماه» با موضوع ولنگاری فرهنگی و با حضور دکتر بنیانیان رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی به روی آنتن رفت.

دکتر حسن بنیانیان با بیان اینکه در نظام تفکر دینی ما فرهنگ باید به صورت هدفمند مدیریت شود، گفت: در اصل این مدیریت، زمینه های شکل گیری تمدن اسلامی ایرانی جدیدی حاصل می شود و در مقابل آن دولت ها و متاسفانه وجه غالب نمایندگان مجلس این اعتقاد را ندارند و دلیل آن نداشتن درک کاملی از فرهنگ است.

وی همچنین وجود درآمدهای نفتی در زندگی ما ایرانی ها را عاملی برای ناشناخته ماندن نقش نیروی انسانی دانست و در ادامه به ارتباط آن با فرهنگ پرداخت و بیان داشت: حاصل این نگاه به انسان و اینکه دولت ها از مردم رای می خواهند و احساس می کنند با بی تفاوتی از کنار فرهنگ رد شدن، محبوبیت بیشتری را کسب می کنند و دولت ها با پز آزادی و پز باز بودن سیاست های فرهنگی را می خواهند یدک بکشند و به دنبال کسب رای مردم هستند.

وی در خصوص اثر بخش شدن تهاجم فرهنگی اظهار داشت: بالاخره دشمن سال هاست که دارد در این زمینه سرمایه گذاری می کند تا آثارش بر روی نخبگان جامعه دیده شود و این اثر می گذارد و احساس مسئولیت ها آرام آرام کاهش پیدا می کند و دچار نوعی بی تفاوتی نسبت به این تحول می شوند و هشدارهای پی در پی مقام معظم رهبری هم سرعت عمل مناسب را ایجاد نمی کند.

وی با اشاره به شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شاید اینکه مقام معظم رهبری هر سه قوه را عضو شورای انقلاب فرهنگی می دانند و در راس آن رئیس جمهور را می گذارند، این انتظار را دارند که نخبگان این شورا، مطالبه گری جدی هم داشته باشند و ما هم از اعضای حقیقی شورا این گله را داریم که چرا رسالت های خودشان را به خوبی انجام نمی دهند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در خصوص اینکه مسئول این ولنگاری چه کسی است، گفت: اگر بگوییم مسئول اقتصاد کیست این مفهوم کلی است، بنابراین تقسیم کاری در وزارت خانه ها شده است و برای هماهنگی میان آنها شورای اقتصاد تعریف کرده اند، از طرفی مطالبه جدی است که هرگاه رئیس جمهور و نمایندگان دولت در مجلس می روند نمایندگان مجلس بلافاصله در رابطه با مسائل اقتصادی پیگیری می کنند و حاصلش این است که دولت هر هفته ۸ ساعت طی دو جلسه ۴ ساعت دارد و تماما به مسائل اقتصادی و پیگیری طرح ها و چانه زنی وزارتخانه ها اختصاص پیدا می کند و همه اینها به خاطر پیگیری هایی است که مجلس می کند.

وی در زمینه فرهنگ بیان داشت: اگر بخواهیم مشابه سازی کنیم، عدم احساس مسئولیت وجود دارد، یعنی اگر امروز رئیس جمهور به استانی می روند، نخبگان آن استان در رابطه با فرهنگ از ایشان توضیحی نمی خواهند و بیشتر در مورد حمایت ها مطالبه دارند. نخبگان فرهنگی از رئیس جمهور مطالبه فرهنگی ندارند و این مشکل ریشه ای است و تک تک افراد جامعه باید به آن احساس مسئولیت داشته باشند به خصوص نخبگان که باید از مدیران اجرایی مطالبه گری داشته باشند، وجود ندارد.

بنیانیان با اظهار به اینکه وجود شاخص و معیار برای تحولات مربوط به فرهنگ در جامعه موثر است، تصریح کرد: اگر مرکز رصدی را تصویب کنید که تحولات مربوط به اعتقادات انسان ها نسبت به خالق، اعتقادات انسان ها نسبت به نظام اسلامی، میزان وابستگی و علایقشان به وطن را اندازه گیری می کردیم و در حد شهرستان به آن اعلام می کردیم که مثلا هر کدام در چه موقعیتی است، به طور طبیعی امام جمعه و فرماندار آن شهرستان نسبت به اینکه چرا ما در این موقعیت هستیم، مسئله پیدا می کرد و نقطه شروعی می شد تا حرف دیگر آقا را دیگران بفهمند که کالای فرهنگی جزو کوچکی از مقوله فرهنگ است.

وی افزود: اگر مثلا شهرستان نجف آباد در شاخصی پایین است و یا در شاخصی وضعیتش ممتاز است این مجموعه عملکرد سازمان ها و نهادها و افرادی است که در آن منطقه دارند زیست می کنند و محصولش این است و وقتی می خواهیم آن را درمان کنیم باید همه اینها را به نحوی مشارکت دهیم.

وی متذکر شد: اصرار نداشته باشیم برای فرهنگ یک مسئول و نهاد مرکزی تعریف کنیم، شورای عالی انقلاب فرهنگی باید این مدیریت راهبردی را انجام دهد و این شاخص ها را باید همان مرکزیت تعریف کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره نبود شاخص فرهنگی در کشور گفت: وقتی شاخص فرهنگی نداشته باشیم به طور طبیعی رئیس جمهور، استانداران و وزرا روی کاری که در بلند مدت جواب می دهد، وقت نخواهند گذاشت. در حال حاضر، وزیر ارشاد یک سری مسایل روزمره و مسایل بلند مدت دارد و ترجیح می دهد مسایل بلند مدت رد شود و رئیس دولت هم همین موقعیت را دارد که من نمی آیم منابعم را خرج کاری کنم که نتایج آن در دولت من نیست و وقت و پول و منابعم را صرف کاری کنم که بلند باشد و تدریجی آثارش ظاهر شود.

وی به تاثیر نبود برنامه های مدون و بلند مدت در عرصه فرهنگ اشاره کرد و عنوان داشت: ما که در حوزه فرهنگ کار می کنیم، می گوییم این معضلات اجتماعی که این روزها راجع به آن بحث می کنیم و همه را نگران کرده محصول چهار، پنج سال بی توجهی به فرهنگ است که الان میوه هایش به ثمر می نشیند.

بنیانیان ادامه داد: ما فرهنگ را به کالای فرهنگی تقلیل می دهیم در حالی که کالای فرهنگی ابزار است، ذیل اینکه اگر استاندار در استانش احساس مسئولیت کند و یک استاد در دانشگاه خودش و یا یک مدیر در مدرسه خودش و آن وقت به دنبال تئاتر با محتوایی می گردد، در آنجا مدیر به دنبال اثر گذاری است و این ارزش پیدا می کند و گردش مالی پیدا می کند و طبیعتا بخش مهمی از هنرمندان به بخشی می آیند که تقاضا دارد.

برنامه «ماه ترین ماه» هر روز در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۲ به روی آنتن می رود و علاقمندان می توانند فایل صوتی آن را از سایت رادیو گفت و گو دریافت نمایند.