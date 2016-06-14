اجرای ۴۰ پروژه آموزشی خیرساز در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسن بیگی صبح سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان اظهار کرد: دوره آموزشی توانمند سازی و آشنایی با آسیب های اجتماعی ویژه ۱۴ هزار و ۸۵۰ فرهنگی و ۲۲۱ هزار و ۴۴۴ اولیاء دانش آموز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، دادگستری، بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر استان نیز برگزار شده است.

وی آشنایی دانش آموزان با انواع مختلف آسیب های اجتماعی، تامین و ارتقاء مراقبت های اجتماعی از دانش آموزان با رویکرد توانمندسازی مدرسه محور را از مهمترین برنامه های آموزش و پرورش استان در بحث پیشگیری از آسیب های اجتماعی برشمرد.

محسن بیگی بیان داشت: هجدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز استان کرمان به منظور تجلیل از خیران و ترویج مدرسه سازی به عنوان بهترین کار خیر، هشتم خرداد ماه جاری برگزار شد و کلنگ زنی هنرستان فنی و حرفه ای در روستای پشت رود بم اولین دستاورد این جشنواره بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان بر استفاده از ظرفیت خیران در ساخت و تجهیز مدارس تاکید کرد و گفت: انتظار داریم همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی در توسعه و تجهیز مدارس به آموزش و پرورش کمک کنند.

محمد محسن بیگی افزود: در حال حاضر ۴۰ پروژه آموزشی خیر ساز در استان در حال اجرا و یا آماده بهره بر داری است.

وی با مهم خواندن نقش خیران در احداث و ساخت مدارس کشور، تصریح کرد: حساسیت لازم به منظور گرایش به سمت مدرسه سازی و مدرسه یاری در سال های اخیر در کشور ایجاد شده و خیران به این نکته پی برده اند که مدرسه سازی ماندگارترین کار خیر است.

محسن بیگی اظهار کرد: استاندار کرمان نیز با ساخت مدرسه شش کلاسه «شهید ناصر فولادی» در شهرستان بم به جمع خیران مدرسه ساز پیوست و موجب رونق مدرسه سازی توسط خیران در استان شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان از ساماندهی سرویس مدارس در زمینه نرم افزاری و سخت افزاری در سال تحصیلی آینده توسط کارگروه ماده ۱۸ خبر داد و گفت: لباس فرم مدارس با رویکرد استفاده از ظرفیت های درون استانی نیز ساماندهی شده است.

محسن بیگی با بیان اینکه برنامه ریزی های لازم به منظور پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان با محور هردانش آموز یک مهارت، در راستای تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» صورت گرفته است، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت همه ی دستگاه های اجرایی در بحث پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان ضروری است.

در این جلسه «سید داوود ملکی» معاون سابق پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان به عنوان مدیرعامل بنیاد فرهنگی قدس استان توسط اعضاء انتخاب شد.