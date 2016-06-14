استاد سبزواری پدر ادبیات انقلاب اسلامی است

سيد سعيد سرابی در حاشيه اقامه نماز ميت بر پيكر مرحوم حميد سبزواری و در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره شخصيت بی‌نظير هنری اين استاد ادبيات اظهار كرد: حميد سبزواری يكی از برجسته‌ترين شاعران ايران بود كه البته شهرت او تنها محدود به ايران نيست.

وی ادامه داد: به جرأت می‌توان گفت اين استاد فرهيخته به‌درستی به‌عنوان پدر ادبيات انقلاب اسلامی شناخته شده است و تمام طول مدت زندگی خود در خدمت هنر و به وي‍ژه ادبيات انقلاب بود.

مدير كل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی با بيان اينكه اميدوارم مشابه خدمات استاد حميد سبزواری و راه وی همچنان ادامه پيدا كند، گفت: استاد سبزواری شخصيتی بسيار فروتن و افتاده بود و رهبر معظم انقلاب نيز در پيام خود به مناسب درگذشت وی، به همين وي‍ژگی استاد اشاره كردند.

گفتنی است حسين ممتحنی مشهور به حميد سبزواری، شاعر پرآوازه انقلاب، ۲۲ خرداد ماه به دليل بيماری و كهولت سن، دار فانی را وداع گفت و امروز نماينده ولی فقيه در خراسان رضوی بر پيكر اين شاعر پرآوازه انقلاب نماز اقامه كرد.