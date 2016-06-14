مستند «حاج عمار» در یزد تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید بهجت، کارگردان یزدی مستندی به نام «حاج عمار»، روایت زندگی شهید مدافع حرم، محمدحسین محمدخانی را جلوی دوربین برد.

این مستند در سه قسمت ۲۰ دقیقه ای با نام «حاج عمار» که به شرح زندگی شهید مدافع حرم، محمدحسین محمدخانی می پردازد، مراحل پایانی فیلمبرداری خود را می گذراند.

در این فیلم که به صورت سه بخش ۲۰ دقیقه ای یا حداکثر ۷۰ دقیقه ضبط و آماده خواهد شد و سه اپیزود شامل دوران کودکی تا دبیرستان، دوران دانشجویی و تأهل و حضور شهید در سوریه را روایت می کند.

کار فیلمبرداری این مستند در سه استان یزد، تهران و قم انجام شده تا دوره‌های مختلف زندگی این شهید بزرگوار به درستی تبیین شود.

به گزارش مهر، شهید مدافع حرم، شهید محمدخانی که در شانزدهم آبان ماه سال ۹۴ در دفاع از حرم در سوریه به فیض شهادت نایل آمد از دانش آموختگان رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی یزد بود.