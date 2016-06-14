  1. استانها
  2. یزد
۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۴۴

با محوریت شهید مدافع حرم یزد؛

مستند «حاج عمار» در یزد تولید شد

مستند «حاج عمار» در یزد تولید شد

یزدـ یکی از دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد یزد، مستندی با عنوان «حاج عمار» با محوریت زندگی شهید مدافع حرمی که او نیز دانش ‌آموخته رشته عمران دانشگاه آزاد یزد بود، تولید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید بهجت، کارگردان یزدی مستندی به نام «حاج عمار»، روایت زندگی شهید مدافع حرم، محمدحسین محمدخانی را جلوی دوربین برد.

این مستند در سه قسمت ۲۰ دقیقه ای با نام «حاج عمار» که به شرح زندگی شهید مدافع حرم، محمدحسین محمدخانی می پردازد، مراحل پایانی فیلمبرداری خود را می گذراند.

در این فیلم که به صورت سه بخش ۲۰ دقیقه ای یا حداکثر ۷۰ دقیقه ضبط و آماده خواهد شد و سه اپیزود شامل دوران کودکی تا دبیرستان، دوران دانشجویی و تأهل و حضور شهید در سوریه را روایت می کند.

کار فیلمبرداری این مستند در سه استان یزد، تهران و قم انجام شده تا دوره‌های مختلف زندگی این شهید بزرگوار به درستی تبیین شود.

به گزارش مهر، شهید مدافع حرم، شهید محمدخانی که در شانزدهم آبان ماه سال ۹۴ در دفاع از حرم در سوریه به فیض شهادت نایل آمد از دانش آموختگان رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی یزد بود.

کد مطلب 3685784

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها