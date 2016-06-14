آغاز پویش مردمی اهدای خون/ ۲.۱ میلیون نفر اهداکننده خون

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر پورفتح اله افزود: امروز ۱۴ ژوئن روز جهانی اهدای خون با شعار «خون ما را به‌ هم متصل می کند و با اهدای خون زندگی را به اشتراک بگذاریم» نامگذاری شده است.

وی گفت: سازمان جهانی بهداشت این روز را برای قدردانی از ۱۰۸ میلیون اهداکننده خون در سراسر کشور نامگذاری کرده و سهم هموطنان ما هم از این تعداد دو میلیون و صد هزار نفر است.

پورفتح اله با اشاره به تاکید ویژه سازمان جهانی بهداشت بر مشارکت جوانان در امر اهدای خون افزود: باتوجه به اینکه بسیاری از جوامع به سوی سالمندی می روند مصرف خون افزایش پیدا می کند و در این بین نقش ویژه جوانان برجسته تر می شود.

وی گفت: از امروز که روز جهانی اهدای خون است تا ۹ مرداد که روز ملی اهدای خون در تقویم کشور نامگذاری شده است پویشی مردمی برای اهدای خون خواهیم داشت که براساس این پویش، اهداکنندگان به مراکز اهدای خون می توانند مراجعه و تصویر خود را در سایت سازمان انتقال خون، آپلود و در شبکه های مجازی برای جلب مشارکت بقیه هموطنان منتشر کنند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران افزود: در ۹ مرداد هم که سالروز تاسیس سازمان انتقال خون در ایران است جوایز ویژه ای به شرکت کنندگان در این پویش مردمی اهدا خواهد شد.

پورفتح اله با اشاره به اینکه بیشتر اهدا کنندگان ما وارد سن میانسالی شده اند، گفت: هم اکنون حدود ۵۲ درصد اهدا کنندگان ما به تعداد ۵۰۰ هزار نفر، اهدا کننده مستمر هستند به این معنا که حداقل در سال دو بار خون می دهند.

وی افزود: یک میلیون نفر هم اهدا کننده با سابقه داریم که مستمر مراجعه نمی کنند اما سابقه اهدای خون را دارند و ۲۴ درصد اهداکنندگان نیز اهدا کننده بار اولی هستند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران به برنامه های انتقال خون در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: از روزه داران درخواست می کنیم ترجیحا پس از افطار به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.