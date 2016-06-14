به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا یوسفیان ظهر سه شنبه در نشست هماندیشی کارگروههای مردمی با اشاره به اینكه كیفیت در برگزاری این نشستها مهم است، گفت: باهم اندیشی صمیمی می توان طوفان مغزی در شهر ایجاد کرد و خروجی این جلسات طرحی ماندگار برای این شهر رقم خواهد زد.
وی با بیان اینکه باید هدف و چارچوب برای این جلسات معین و کارگروههای مردمی با افراد متخصص تشكیل شود، عنوان كرد: جمع حاضر سرمایههای نهاوند هستند و باید با حضور این گروه تولید دانش مدنظر باشد و بهرهوری را در این شهر رقم بزنیم.
شهردار نهاوند افزود: شهرداری نهاوند با افراد صاحبنظر و خلاق ثروتمند است و باوجود ایدههای این سرمایههای انسانی در شهر راه توسعه نهاوند هموار میشود.
وی با اشاره به اینكه بیشتر مشكلات ریشه فرهنگی دارند و باید برای استفاده از ظرفیتها برنامه ریزی کرد، ادامه داد: هنر مدیریت برونرفت از شرایط فعلی و طراحی هدفهای بزرگ باوجود مشكلات موجود است.
یوسفیان از انعقاد قرارداد با بنیاد خاتمالاوصیا خبر داد و عنوان كرد: اعتباری افزون بر ۱۰۰ میلیارد تومان از طرف شهرداری برای اجرای طرحهای بزرگ به این مجموعه پرداخت خواهد شد.
وی بابیان اینكه با انعقاد این تفاهمنامه شهر نهاوند را به سال ۱۴۰۰ برده و این شهر ۵ سال ازنظر توسعه به جلو رانده می شود، گفت: در حال حاضر در حال گرفتن ۱۳۰ قطعه ملک شهرداری از دولت هستیم.
یوسفیان از وجود مشكلات مالی، نیروی انسانی بلاتكلیف، فرسودگی ماشینآلات و غیره در شهرداری نهاوند سخن گفت و افزود: ۱۷۶۰ تن قیر برای اجرای نهضت آسفالت در سطح شهر دریافت شده كه یک میلیارد تومان از اعتبار آن از یارانه دولت و ۵۰۰ میلیون تومان از سوی شهرداری پرداخت میشود.
شهردار نهاوند همچنین از برگزاری همایش ملی بازآفرینی شهری با حضور اساتید مطرح كشوری در مردادماه خبر داد و افزود: مسابقات طرح معماری برای ساماندهی مسیل، میدان مركزی و بام نهاوند برگزار خواهد شد.
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