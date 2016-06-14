پیش بینی تولید۲۰۰ هزارتن گندم در بیجار/خرید براساس شناسنامه تولید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک هفته جهاد کشاورزی اظهار داشت: جهاد سازندگی در ۲۷ خرداد ماه سال۵۷ به فرمان امام خمینی(ره) برای جذب نیروهای متعهد در راستای احیا و نوسازی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شد و توانست افراد زیادی را جذب بدنه کاری خود کند.

وی بخش کشاورزی از مهمترین بخش های اقتصادی ایران دانست و گفت: بخش کشاورزی در سال گذشته تأمین ‌کننده ۲۶ درصد تولید ناخالص ملی و ۲۵ درصد اشتغال در کشور بوده که این میزان اشتغال در بخش کشاورزی در شهرستان بیجار ۸۰ درصد را به خود اختصاص داده است.

عباسی در بخش دیگری از سخنان خود از وجود ۱۵۰ هزار هکتار اراضی سطح زیرکشت دیم در سال زراعی گذشته خبر داد و بیان داشت: از این میزان ۱۳۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان خریداری و ۲۰ هزار تن نیز خود مصرفی کشاورزان بوده است.

وی اضافه کرد: در سال زراعی جاریی نیز با توجه به بارندگی های صورت گرفته پیش بینی می شود ۲۰۰ هزار تن گندم تولید شود.

مدیر جهاد کشاورزی بیجار همچنین به تولیدات باغات این شهرستان در سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: ۸ هزار و ۵۰۱ تن تولیدات باغی، ۳ هزار و ۲۱۰ تن تولید گوشت قرمز، ۶ هزار و ۶۳۲ تن گوشت سفید مرغ، ۲۵۰ تن گوشت ماهی و آبزیان، هزار و ۲۵۱ تن تخمه مرغ، ۲۶ تن عسل، ۱۷ هزار و ۳۷۶ تن شیر در بیجار تولید شده است.

وی همچنین از اجرای ۹ پروژه بهبود تولیدات گیاهی در راستای مبارزه با آفات باغی و زراعی و احداث و نوسازی باغات در سال گذشته خبر داد .

عباسی به دیگر اقدامات صورت گرفته جهاد کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: و ارائه خدمات به دامداران شهرستان در قالب بهسازی و نوسازی اماکن دامی، راه اندازی کشتارگاه صنعتی ماهان و کارخانه لبنیات بیدزار با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال، اجرای ۹ پروژه بهبود تولیدات دامی، طیور و آبزی‌پروری و پرورش زنبور عسل و برگزاری ۲۰ دوره فنی و حرفه‌ای و کارگاه آموزشی به تعداد ۶ هزار و ۳۰۰ نفر روز در سطح روستاهای شهرستان را از دیگر اقدامات مهم جهاد کشاورزی در ایین شهرستان بوده است.

اختصاص بیشترین جذب اعتبارات بخش مکانیزاسیون استان در بیجار

وی همچنین به اعطای تسهیلات سرمایه‌ای به کشاورزان منطقه از محل خط اعتباری مکانیزاسیون سال ۹۴ به تعداد ۳۱۲ فقره به اعتبار ۱۶۳ میلیارد ریال خبر داد.

وی اضافه کرد: ۴۵ درصد از اعتبارات استان در بحث مکانیزاسیون را شهرستان بیجار جذب کرده که بیشترین جذب در سطح استان در بین شهرستانها بوده است

عباسی همچنین اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به ۵۱ نفر به مبلغ ۳۶ میلیارد و ۳۲۲ میلیون ریال از محل اعتبارات بخش کشاورزی زراعت و باغداری را از دیگر اقدامات و عملکرد این نهاد در سال گذشته بیان کرد.

مبارزه با آفت سن اولویت اصلی کشاورزان

مدیر جهاد کشاورزی بیجار به اهمیت مبارزه با آفت سن و پوره سن اشاره کرد و گفت: مبارزه با آفت سن که از آفت‌های مهم غلات به شمار می رود به عنوان مسأله اصلی فعلی جهاد کشاورزی مطرح است در دو مرحله انجام شده است.

وی ادامه داد: مرحله اول مبارزه با سن مادر در هشت هزار هکتار مبارزه با حضور یازده اکیپ مراقب انجام و مرحله دوم مبارزه با پوره سن که تا روز گذشته در ۲۴ هزار هکتار از مزارع سمپاشی شده است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه برای مبارزه با آفت سن تا پایان هفته فرصت باقی است از کشاورزان خواستار اقدام سریع در این زمینه شد.

عباسی عنوان کرد: امسال در مراکز خرید گندم و غله افت مفید و غیرمفید گندم محصول اعمال می‌شود اگر افت محصول از ۲ درصد بیشتر باشد افت خواهد خورد و هر میزان محصول سن زده باشد افت بیشتری پیداد می کند و کشاورز متضرر می شود.

خرید گندم بر اساس شناسنامه تولید

مدیر جهاد کشاورزی بیجار همچنین از خرید محصول گندم بر اساس شناسنامه تولید از کشاورزان در سال جاری خبر داد و گفت: امسال خرید گندم از طریق شناسنامه تولید صورت میی گیرد و فردی که محصول خود را تحویل می دهد باید از جهادکشاورزی شناسنامه تولید داشته باشد.

وی در ادامه به اهمیت اجرای کشاورزی حفاظتی بعد از برداشت گندم به جهت جلوگیری از فقیر شدن خاک کشاورزی اشاره کرد و بیان داشت: حفظ رطوبت خاک، جلوگیری از فرسایش خاک، جلوگیری از فقیر شدن خاک از لحاظ مواد عالی خاک و حفظ تنوع زیستی از مهمترین فواید این اقدام است.

مدیر جهاد کشاورزی همچنین از اجرای طرح رفع تداخل اراضی ملی و اراضی کشاورزی خبر داد و بیان داشت: با اجرای این طرح زمین های کشاورزی از اراضی ملی تفکیک می شود .

وی افزود: طی هفته آینده اولین قرارداد با شرکت‌های نقشه‌بردار که اقدام به برداشت و نقشه‌برداری از پلاک‌هایی که جهاد کشاورزی مشخص کرده و زیرکشت است، خواهیم کرد.

عباسی در پایان عنوان کرد: ملاک تفکیک اراضی ملی و کشاورزی نقشه‌های سال ۴۷ است و اگر تخریب اراضی ملی توسط کشاورزان در سال‌های اخیر نیز انجام شده باشد زمین‌ها از آنها باز ستانده می‌شود.