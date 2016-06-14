به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، حجت الاسلام سید مرتضی حسینی گفت: امسال نیز مانند سالهای گذشته مراسم جمعخوانی قرآن کریم، در مراکز معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان در حال برگزاری است.
حجتالاسلام حسینی ادامه داد: این پنجمین سال متوالی است که جمعخوانی قرآن در ماه مبارک رمضان به همت مراکز زیر مجموعه این معاونت برگزار میشود.
وی بیان کرد: این برنامه بر مبنای منویات رهبری مبنی بر درک مفاهیم قرآن، ترویج فرهنگ قرآنی و عمقبخشی مفاهیم آن در جامعه، در بسیاری از مراکز معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان از جمله فرهنگسرای جانجهان و خانههای فرهنگ مانند نماز در حال برگزاری است.
معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان، برگزاری مسابقات حفظ قرآن را از دیگر برنامههای در نظر گرفته شده برای شهروندان برشمرد که در خانه فرهنگ بهشت برگزار میشود.
حجتالاسلام حسینی همچنین با اشاره به مناسبتهای مختلف ماه رمضان ادامه داد: در مناسبتهای شهادت، رحلت و ولادت این ماه، برنامههایی مانند مداحی و عزاداری و نیز مولودیخوانی برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان توزیع افطاری ساده را از دیگر برنامههای مراکز زیرمجموعهی این معاونت مانند مجموعهی فرهنگی شهید مطهری برشمرد و خاطرنشان کرد: این فعالیت با مشارکت کارمندان مراکز و شهروندان انجام میشود.
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