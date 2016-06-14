مصطفی مدبر: قرارداد فدراسیون فوتبال برای تبلیغات خلاف است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مدبر در آغاز نشست خبری که امروز سه شنبه در محل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی برگزار کرد، اظهارداشت: اعتبارات امسال شرکت نسبت به سال گذشته ۲۰۸ درصد رشد داشته است. در ۳ سال گذشته ما از نظر بودجه رشد قابل توجهی داشتیم هر چند هنوز آن را کافی نمی دانیم.

وی با بیان اینکه بودجه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی برای سال ۹۳ به میزان ۱۷۰ میلیارد بود که ۱۳۰ میلیارد آن تخصیص یافت، ادامه داد: سال ۹۴ از ۲۰۵ میلیارد بودجه مصوب، ۱۲۴ میلیارد به ما تخصیص داده شد که با استفاده از آن بسیاری از پروژه ها را به بهره برداری رساندیم. البته به خاطر تنگناهای بودجه نتوانستیم اواخر سال گذشته بودجه ای بگیریم و به همین دلیل برخی از پروژه ها ناتمام ماند.

مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با بیان اینکه ۳۸۶ میلیارد برای بودجه امسال شرکت پیش بینی شده، تصریح کرد: امیدوارم تخصیص خوبی به ما داده شود که در این صورت پروژه های زیادی برای سال ۹۵ به بهره برداری می رسد. در مورد بهره برداری از پروژه ها، زمان شروع آنها مدنظر ما است. پروژه ای که ۱۸ سال پیش شروع شده با پروژه ای که یک سال پیش کارش را آغاز کرده است، فرق دارد. ضمن اینکه در این زمینه به میزان پیشرفت پروژه ها و همچنین طرح آمایش ورزشی هم توجه داریم.

مدبر با بیان اینکه در صورت تخصیص اعتبار خوب، امسال ۵۴ پروژه افتتاح خواهد شد، تاکید کرد: این پروژه ها شامل استادیوم ۷۵ هزار نفری نقش جهان، سه استادیوم ۱۵ هزار نفری بوشهر، بیرجند و بجنورد، ۱۴ پروژه ۵۰ هزار نفری، ۳ سالن دومیدانی در بروجرد، اردبیل و خرم آباد، ۲ پیست دوچرخه سواری در کرمان، سالن شش هزار نفری سنندج، ۲ سالن مسابقاتی و ۲۸ پروژه دیگر شامل سالن های تمرینی، استادیوم های کوچک، زمین های فوتبال، استخر تمرینی و خوابگاه است.

وی تاکید کرد: در این بین، برخی از پروژه ها در اولویت کاری ما هستند مانند پروژه نقش جهان، تکمیل پروژه یادگار امام، صندلی گذاری مجموعه آزادی و انجام پروژه های زیاد در تهران با توجه به عقب ماندگی که وجود دارد، ضمن اینکه تجمیع ساختمان فدراسیون ها نیز از موارد مورد نظر است.

مدبر در مورد ورزشگاه یادگار امام در تبریز و تکمیل آن، گفت: این ورزشگاه به خاطر عدم گرمایش از کف، چمن خوبی نداشت. به همین دلیل پس از اتمام لیگ، ۵۰ سانتیمتر از خاک آن برداشته شد، خاکریزی مجدد انجام شد و همزمان احداث مرکز موتورخانه نیز انجام شد. چمن این ورزشگاه را به صورت رول پهن می کنیم تا خیلی زود جواب دهد. شاید ورزشگاه یادگار امام به دو، سه هفته ابتدایی لیگ نرسد اما این قول را می دهیم برای دیدارهای بعد از آن در لیگ شانزدهم آماده شود.

وی با بیان اینکه ۲ میلیارد برای بازسازی ورزشگاه یادگار امام پیش بینی شده است، یادآور شد: برای اتمام تمام پروژه های ورزشی خود بیش از ۲ هزار میلیارد تومان پول نیاز داریم که با بودجه اختصاص داده شده به شرکت قابل قیاس نیست. اما برای اولین بار و تا ۹ سال آینده بودجه سنواتی ما مشخص شده است که بر اساس آن ۶۳ هزار میلیارد بودجه سنواتی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی است.

مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی همچنین در مورد اینکه امکان دارد زمین شماره ۲ آزادی برای لیگ شانزدهم مجدداً در اختیار پرسپولیس و استقلال قرار بگیرد؟ گفت: اگر نیاز باشد طبق قرارداد این کار را انجام می دهیم. ضمن اینکه برای آماده کردن دو ورزشگاهی که به صورت اختصاصی در اختیار پرسپولیس یا استقلال قرار گرفته اند، این اعلام آمادگی شده است که در صورت نیاز کمک های لازم را ارائه دهیم.

مدبر در مورد مجموعه ورزشی شیرودی که پیش از این طرح بازسازی و تجاری شدن آن مطرح شده بود، توضیح داد و گفت: شیرودی بافت فرسوده ای دارد و به هیچ وجه قابل بهره برداری نیست. ۷۳ سال از بهره برداری این مجموعه می گذرد و به همین دلیل طرح بازسازی آن مطرح شد. البته در این طرح زمین چمن و استخر حفظ شده اما مابقی مکان ها تخریب می شود و به جای آن سه برابر فضای ورزشی ایجاد می شود.

وی در این رابطه تاکید کرد: حداکثر ۲۰ درصد از فضا در کنار خیابان مفتح و ورزنده به فروشگاه هایی اختصاص پیدا می کند ویژه برندهای ورزشی تا از محل درآمد آن، پروژه مورد نظر اجرا شود. تاکید می کنم برای بازسازی شیرودی نمی توانیم منتظر بودجه دولت باشیم. طرح کلی آماده است. پارکینگ زیادی پیش بینی شده ضمن اینکه مسجد و مرکز همایش ها نیز در این طرح آمده است.

مدبر در مورد تجمیع ساختمان فدراسیون ها در یک ساختمان نیز خاطرنشان کرد: این ساختمان در ۷ طبقه شامل ۳ طبقه زیرین و ۴ طبقه بالایی احداث می شود برای هر فدراسیون و به تناسب آن فدراسیون دفتری در نظر گرفته می شود. در این ساختمان مرکز جلسات و سالن گردهمایی نیز تاسیس خواهد شد. سال گذشته خاکبرداری و تثبیت خاک برای احداث این ساختمان در حدفاصل وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک انجام شد. حتی مناقصه لازم برگزار و شرکت برنده مشخص شد. طبق برنامه و طی ۸ ماه سازه این ساختمان به پایان می رسد تا همه فدراسیون ها و حتی فوتبال در آن جمع شوند.

مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در بخش پایانی صحبت های خود در مورد مجموعه سوارکاری نوروزآباد توضیحاتی داد و گفت: این فدراسیون یک میلیارد بدهی اش را ندارد به ما بدهد آن وقت می خواهد ۳۰ میلیارد هزینه کند؟ مجموعه را از ما بگیرد و به بخش خصوصی بدهد که برایش بسازند؟ این خلاف قانون است. بخش خصوصی می تواند با ما قرارداد ببندد. این فدراسیون اصلاً چنین بودجه ای ندارد. شاید گنجی پیدا کرده ما نمی دانیم. ما اصلاً قرارداد در قرارداد نداریم. مثلا قرارداد فدراسیون فوتبال برای تبلیغات خلاف است. چندین جلسه با خلیلی رئیس فدراسیون گذاشتیم و به این نتیجه رسیدیم که نوروزآباد به صورت یکساله با اجاره ۲۷۰ میلیون تومان در اختیار فدراسیون قرار می گیرد. مکان هایی که آنها نمی خواهند در اختیار بخش خصوصی قرار می دهیم. نمی گویم نوروزآباد خیلی مدرن است اما استاندارد است و می تواند مورد بهره برداری قرار بگیرد.