به گزارش خبرگزاری مهر، در سفر اخیر رئیس جمهور کره جنوبی به ایران الحاقیه تفاهم نامه ساخت راه‌آهن اصفهان-اهواز به طول ۵۴۰ کیلومتر به عنوان بزرگترین قرارداد در این سفر، به امضا رسید. پس از گذشت کمتر از یک ماه از امضای این الحاقیه هیاتی به ریاست مدیرعامل شرکت کره ای در شرکت ساخت حاضر و گزارشی در رابطه با روند اجرایی این تفاهم نامه ارائه داد.

در این جلسه مقرر شد تا این شرکت در مدت ۱۰ روز آینده نتایج بررسی‌ها شامل طراحی مفهومی را به صورت مکتوب به شرکت ساخت و توسعه ارایه کند. در همین راستا صبح امروز هیاتی از این شرکت کره ای همراه با مدیرکل پیمان و رسیدگی امور فنی شرکت ساخت و توسعه با سفر به استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری از محل اجرای پروژه بازدید کردند.

برآورد اولیه ساخت این خط آهن ۵.۴ میلیارد یورو است که در الحاقیه آن مقرر شده تا طرف کره‌ای ظرف مدت ۴ ماه از روز امضای قرارداد، طراحی مفهومی، مطالعات امکان سنجی و پیشنهاد مدل تامین مالی پروژه را ارائه کند.

کاهش حدود ۵۰۰ کیلومتری فاصله ریلی بین دو استان خوزستان و اصفهان، افزایش قابل ملاحظه ظرفیت حمل بار و مسافر بین این دو استان و مناطق مرکزی کشور، کاهش تنگنای ظرفیتی محور جنوب و افزایش بهره‌وری کل شبکه ریلی کشور، تحت پوشش قرار دادن استان چهار محال و بختیاری(شهرستان‌های شهرکرد، بروجرد، لردگان در خط اصلی یا فرعی)، افزایش ایمنی ترابری در منطقه، جوابگویی به تقاضای روزافزون حمل و نقل صنایع مادر به ویژه فولاد خوزستان و فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان، صرفه‌جویی قابل ملاحظه در مصرف سوخت از جمله اهداف مطالعاتی احداث این محور است.