حمید کامل نیکوکار در گفتگو با خبرنگار مهر به بارندگی‌های شب گذشته شهرستان قوچان اشاره و اظهار كرد: میزان بارندگی‌ها در طی هشت ساعت گذشته در شهرستان قوچان ۴۰.۹ میلی‌متر بوده است

وی افزود: این مرز بارندگی در حالی بوده که میانگین سالیانه بارش باران در قوچان، ۳۲۰ میلی متر بوده است که خود نشان از بی‌سابقه بودن میزان بارش در شب گذشته دارد.

كامل به میزان بارش در ابتدای سال ۹۵ در مقایسه با سال قبل اشاره كرد و گفت: میزان بارندگی در سه ماه ابتدايی سال ۹۵، ۲۵۹ میلی‌متر گزارش شده در حالی که ميزان بارندگی در مدت مشابه سال قبل، ۶۴.۷ میلی‌متر بوده و اين عدد نشان می‌دهد با رشد چهار برابری بارش مواجه شديم.

رئیس اداره هواشناسی قوچان یادآور شد: حداقل دمای دیشب شهرستان قوچان ۱۲ درجه بالاي صفر بوده و سرعت وزش باد در شهرستان و در شب گذشته به ۲۹ کیلومتر در ساعت رسيده است.