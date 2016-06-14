به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین جمشیدی راد با اشاره به آغاز ثبت نام دوره جدید حوزه علوم اسلامی در دانشگاه پیام نور استان تهران گفت: این دوره ویژه اساتید، دانشجویان و کارکنان و با هدف فراهم کردن محیطی مناسب برای کسب علوم و معارف اسلامی، شبکه سازی در عرصه جهاد علمی و فرهنگی، حرکت در مسیر گفتمان انقلاب و تمدن اسلامی و تبیین رسالت الهی دانشجوی طراز انقلاب اسلامی برگزار می شود.

وی با عنوان اینکه دوره جدید حوزه علوم اسلامی در مهرماه برگزار خواهد شد، افزود: تمام دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور تا پایان تیرماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه پیش ثبت نام hodat.ir برای ثبت نام اقدام کنند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور یادآورشد: علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های ۸۸۹۳۶۵۶۲ ویژه خواهران و ۸۸۸۹۸۴۵۰ ویژه برادران تماس حاصل کنند.