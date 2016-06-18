  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۵۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

انتظار برای مجوز «شرایط» در آستانه یکسالگی/ می‌گویند انصراف بده!

انتظار برای مجوز «شرایط» در آستانه یکسالگی/ می‌گویند انصراف بده!

داود ملکی صیدآبادی می‌گوید: اداره کتاب وزارت ارشاد درباره دادن مجوز رمان «شرایط» که یک سال در انتظار است، نکته خاصی نمی‌گوید و حرفشان این است که باید از انتشارش انصراف بدهی!

داود ملکی صیدآبادی مدیر انتشارات برزآفرین در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار در دست چاپ این انتشارات گفت: یکی از کتاب‌هایی که در تدارک چاپ آن هستیم، رمان «شرایط» از نوشته‌های خودم است که چندی پیش به ارشاد فرستاده شده و برای آن موارد اصلاحیه در نظر گرفته شد.

وی افزود: این موارد قابل اعمال نیستند چون همان طور که به صورت کتبی و حضوری به مسئولان مربوطه اعلام کرده‌ام، این کار باعث از بین رفتن شالوده اصلی رمان و نابود شدن ارزش محتوایی آن می‌شود. این یک روند فرسایشی است که باعث شده از نوشتن دلزده شوم. انتظار این رمان برای مجوز چاپ، ۲۹ تیر امسال، یک سال می‌شود.

این داستان‌نویس گفت: یک مجموعه داستان جدید هم دارم که مشغول بازنویسی‌اش هستم و می‌خواهم تا چندی دیگر آن را به ارشاد بفرستم تا برای مجوزش اقدام کنم. اما این ترس را دارم که سرانجام این کتاب هم مانند رمانم بشود. نکته جالب این است که اداره کتاب حتی حاضر نیست مکتوبی ارائه دهد مبنی‌بر اینکه اجازه چاپ رمان «شرایط» را نمی‌دهد بلکه می‌گویند شما به عنوان نویسنده باید انصراف بدهی! در حالی که تاکید دارم رمان «شرایط»، متفاوت از آثار معمولی است که در بازار نشر منتشر می‌شوند و می‌تواند حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد.

ملکی گفت: «ادبیات مینی‌مالیستی، هایکو و کاریکلماتور» هم یکی از کتاب‌هایی است که در دست چاپ داریم و به قلم یکی از اساتید دانشگاه تبریز نوشته شده است. آماده سازی این کتاب در مراحل مقدماتی قرار دارد.

کد مطلب 3685802

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها