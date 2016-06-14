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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۰۳

«نقاش باد» به جشنواره آفریقای جنوبی می‌رود

«نقاش باد» به جشنواره آفریقای جنوبی می‌رود

فیلم مستند «نقاش باد» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی عزت‌الله پروازه در بخش مسابقه جشنواره‌ مستند و تجربی آفریقای جنوبی به نمایش در می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بین‌المللی فیلم Ekurhuleni طی روزهای ۳ تا ۵ تیرماه ۱۳۹۵ در کشور آفریقای جنوبی برگزار می شود و مستند «نقاش باد» ساخته عزت‌الله پروازه در بخش مسابقه فیلم‌های مستند این جشنواره روی پرده می رود.

جشنواره Ekurhuleni آفریقای جنوبی مختص فیلم‌های مستند و تجربی مستقل و دانشجویی است که در منطقه‌ای به همین نام در مجاورت شهر بزرگ ژوهانسبورگ برگزار می‌شود.  Ekurhuleni  در زبان محلی، به معنای محل صلح (place of peace) است.

«نقاش باد» مستند- پرتره‌ای درباره‌‌ استاد بیژن کشکولی نقاش قوم‌نگار قشقایی است که در سن ۹۰ سالگی به بیماری آلزایمر دچار شده و در کنار دخترش زندگی می‌کند. این فیلم سال گذشته در جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت نیز روی پرده رفت.

عزت‌الله پروازه کارگردان مستند «نقاش باد» متولد سال ۱۳۵۲ در شهرکرد است که در سال ۲۰۱۴ با مستند عروسک کاموایی، برنده‌ جایزه بهترین فیلم جشنواره الجزیره قطر شده است. در پرونده‌ فیلمسازی او، ساخت آثاری چون «پیرمرد بازار»، «سماور» و مجموعه مستند «مدا، زنبور ایرانی» وجود دارد.

عوامل ساخت مستند «نقاش باد» که تولید سال ۱۳۹۴ مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است، به این شرح هستند: پژوهشگر، کارگردان، تدوینگر و تهیه‌کننده: عزت‌الله پروازه، تصویربردار: ابراهیم مرادی، صدابردار: محمد موسوی، صداگذار: مجتبی حبیب‌اللهی، موسیقی: تارنگ کرباسی، انیماتور: ایمان امینی، عکاس: جمال عمو، نویسندگان گفتار متن: مهدی باتقوا و عزت‌الله پروازه، گوینده متن: همت شایان.

کد مطلب 3685804

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