پاسداشت خانواده ایثارگران دنبال شود/ضرورت توجه به محوریت مساجد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی صبح سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان قرچک با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ ایثار در میان آحاد جامعه اظهار داشت: تکریم و پاسداشت خانواده معظم شهدا و ایثارگران باید با جدیت از سوی مسئولان دنبال شود.

امام جمعه شهرستان قرچک با اشاره به ظرفیت های موجود فرهنگی در گلزار شهدای گمنام این شهرستان افزود: باید از ظرفیت های فرهنگی در مزار شهدای گمنام استفاده شود که خوشبختانه اقداماتی در این زمینه انجام شده و باید از برگزار کنندگان برنامه های فرهنگی در جوار شهدای گمنام تشکر و قدردانی کرد.

اسماعیلی، عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی را مرهون خون مطهر شهدا و ایثارگری جانبازان دانست و گفت: امروز همه ما مدیون شهدا هستیم و باید با همه توان برای پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت تلاش کنیم.

وی با اشاره به این نکته که باید مساجد به عنوان محور فعالیت ها قرار بگیرند، بیان داشت: مساجد ظرفیت های فراوانی را برای گسترش و تعمیق ارزش های معنوی در اختیار ما قرار می دهند و باید محوریت مساجد با جدیت دنبال شود.