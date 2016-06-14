به گزارش خبرنگار مهر، حسین درویشی صبح سه‌شنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های آموزشی هلال احمر اظهار داشت: آموزش به عنوان یکی از مهمترین محورهای فعالیت هلال احمر در استان بوشهر مد نظر است.

وی از برگزاری دوره‌های متعدد و متنوع آموزشی در طول سال خبر داد و اضافه کرد: در ماه مبارک رمضان نیز با برنامه‌ریزی صورت گرفته، آموزش‌های امدادی و بشردوستانه در سطح استان ارائه خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر از ارائه آموزش‌ها به بیش از ۱۰ هزار نفر خبر داد و بیان کرد: دوره‌های آموزشی امداد و کمک‌های اولیه، پیشگیری از اعتیاد و استفاده بهینه از فضاهای مجازی و سایبری برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ارائه آموزش‌های امدادی به شش هزار و ۹۰۰ نفر در ماه مبارک رمضان، خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود که در همه سطوح، آموزش های امدادی و بشردوستانه و عام المنفعه نهادینه شود.

درویشی افزود: به منظور ارائه آموزش‌های مربوط به پیشگیری از اعتیاد و استفاده بهینه از فضاهای مجازی و سایبری، طی ماه مبارک رمضان چهار هزار نفر در قالب ۴۰ دوره حضور خواهند داشت.