استفاده از ظرفیت اساتید ایرانی خارج از کشور در واحد علوم تحقیقات

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا غفار زاده، مدیرکل امور بین الملل واحد علوم تحقیقات گفت: هدف اصلی از این طرح حمایت و استقبال از انتقال دانش، تجربه و ایده های فناورانه به کشور و ارتباط موثر نخبگان و متخصصان غیر مقیم با همتایان خود و مراکز تحقیقاتی در داخل کشور است.

وی با بیان اینکه این تفاهم نامه پل ارتباطی بین دانشمندان و متخصصان ایرانی خارج از کشور با مراکز علمی و فناوری داخل کشور است، افزود: این طرح پیگیر بسترسازی مناسب برای انتقال مهارت و روش های علمی نوین به کشور است. در این راستا ابزارهایی برای تحقق اهداف مربوط با طرح همکاری و حمایت از متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم در داخل کشور تعریف و تهیه شده است.

مدیرکل امور بین الملل واحد علوم تحقیقات با بیان اینکه امکانات اجرایی این طرح با کمک بنیاد ملی نخبگان و واحد های همکار در این پروژه فراهم شده است، ادامه داد: افراد متقاضی شرکت در این طرح می توانند به سامانه اینترنتی بنیاد نخبگان به آدرس www.internatinal.bmn.ir مراجعه و رشته مورد نظر خود را برای همکاری اعلام کنند و بنیاد ملی نخبگان نیز فرد متقاضی را به پایگاه های همکار مانند واحد علوم و تحقیقات معرفی می کند.

غفارزاده اضافه کرد: اگر ایرانی های متخصص و نخبه خارج از کشور تمایل به همکاری های علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و یا متقاضی استفاده از فرصت های مطالعاتی در ایران داشته باشند می توانند در سامانه مربوطه وارد شده و گستره همکاری خود را مشخص کنند.

وی عنوان کرد: این سایت امکانی را فراهم کرده تا اطلاعات لازم را به پایگاه های همکار بنیاد ملی نخبگان که واحد علوم و تحقیقات نیز از آن دسته محسوب می شود، قرار دهد.

مدیرکل امور بین الملل واحد علوم تحقیقات با بیان اینکه بنیاد نخبگان برای سال اول این طرح اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان در اختیار واحد علوم و تحقیقات قرار داده است، تصریح کرد: این واحد با توجه به ظرفیت های ویژه ای که در حوزه علمی، تحقیقاتی و پژوهشی دارد زمینه لازم را برای پذیرش این متخصصان و نخبگان فراهم کرده است.

غفارزاده گفت: به عنوان نمونه واحد علوم و تحقیقات با توجه به منابع و اعتباری که از بنیاد ملی نخبگان دریافت کرده، حدود ۴۵ میلیون تومان کمک مالی در یکسال به فردی که متقاضی گذراندن پسادکتری در رشته ای خاص است اختصاص می دهد.

وی از ایجاد فرصت های مطالعاتی برای ایرانیان خارج از کشور به مدت ۶ ماه تا یکسال در واحد علوم و تحقیقات خبر داد و گفت: با توجه به اعتبار در نظر گرفته شده به استفاده کنندگان از این فرصت مطالعاتی معادل حقوق دریافتی اساتید با درجه علمی مشابه در داخل کشور اختصاص می یابد و همچنین تا ۲۰ میلیون تومان کمک هزینه مسافرت و اقامت و تا ۵۰ میلیون تومان اعتبار پژوهشی و فناوری به طور سالیانه به آنها پرداخت می شود.

مدیرکل امور بین الملل واحد علوم تحقیقات از پرداخت کمک هزینه سفر تا سقف ۵ میلیون تومان به اساتید ایرانی مدعو و معین خارج از کشورخبر داد و افزود: برای این اساتید پرداخت معادل حقوق دریافتی اساتید داخل با درجه مشابه به مدت ۳ ماه و تامین محل اقامت آنان در نظر گرفته شده است.

غفارزاده تاکید کرد: دانشمندان و نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور چنانچه بخواهند فعالیت دانش بنیان و فناورانه داشته باشند، می توانند از مفاد این قرارداد همکاری واحد علوم و تحقیقات با بنیاد ملی نخبگان بهره مند شوند و تسهیلاتی تا اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان به آنها پرداخت می شود.

منظور از واژه نخبگان که مخاطبان این طرح را هدف دارد دانش آموختگان دوره دکتری و یا اساتید یکی از ۴۰۰ دانشگاه های برتر دنیا است.

همچنین متخصصان و کارآفرینانی که با سمت کارشناس، مشاور و یا مدیر در یکی از مراکز تحقیقاتی و یا شرکت های شاخص علمی و فناوری خارج از کشور فعالیت می کنند به عنوان مخاطبان بهره مند از این طرح قرار دارند.