بابک عدلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ارزیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مراکز درمانی کشور، با هدف ارتقای کیفیت بخش درمان و بررسی برای اعتبار بخشی به مراکز درمانی هر ساله انجام می پذیرد.

وی افزود: در سال جاری و طی ارزیابی اعتباربخشی به مراکز درمانی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان تامین اجتماعی امام خمینی(ره) اراک با کسب نمره ۹۲، در لیست مراکز درمانی عالی کشور قرار گرفت.

مدیر درمان بیمارستان امام خمینی(ره) اراک تصریح کرد: ارزیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اعتبار بخشی امسال در چهار مرحله از بیمارستان امام خمینی (ره) اراک انجام شد.

عدلی خاطرنشان ساخت: پس از ارزیابی ها مشخص شد بیمارستان امام خمینی(ره) اراک به سبب وجود شاخصه هایی همچون برنامه محور بودن، رعایت منشور اخلاقی و رویکرد بیمارمحوری، تکریم ارباب رجوع و افزایش کیفیت خدمات، در لیست مراکز درمانی عالی کشور قرار می گیرد.

وی افزود: همچنین در ارزیابی اعتباربخشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی امسال بیمارستان های تامین اجتماعی شهید چمران ساوه و بیمارستان شازند نیز به جمع مراکز درمانی درجه یک کشور پیوستند.

به گفته عدلی، کنترل عفونت ها و مدیریت پسماند بیمارستانی، بهداشت محیط، رعایت حقوق بیماران، راهبری صحیح بخش های جراحی و تکریم ارباب رجوع از جمله شاخصه هایی است که در ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستانی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد توجه قرار می گیرد.

مدیر درمان بیمارستان امام خمینی(ره) اراک خاطرنشان ساخت: در حال حاضر سه بیمارستان و شش مرکز خدمات درمانی سرپایی در استان مرکزی در حوزه درمان مستقیم تامین اجتماعی ارایه خدمت دارند.