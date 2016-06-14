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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۰۳

مهدی تاج عنوان کرد:

واگذاری نفت به ملوان غیرقانونی است/ مزایده باید دوباره برگزار شود

واگذاری نفت به ملوان غیرقانونی است/ مزایده باید دوباره برگزار شود

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: بزودی اطلاعیه ای صادر خواهیم کرد که مزایده برگزار شده برای واگذاری تیم نفت به ملوان بندرانزلی غلط و غیرقانونی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج درباره انتقال تیم نفت به انزلی گفت: باشگاه نفت، یک باشگاه اخلاق مدار بوده است. از تک تک بازیکنان این تیم تشکر می کنم. تا یکساعت دیگر یک اطلاعیه صادر می کنیم که این مزایده به کل غلط بوده و این انتقال غیر قانونی است.

وی افزود: طبق مصوبه سال ۹۰ و بندهایی از آیین نامه این انتقال قانونی نیست. احترام زیادی برای مردم انزلی قائلم ولی اصلا بحث مزایده قانونی نیست. طبق بند دو قانون معامله و انتقال تسویه حساب مالی و حقوقی باید صورت بگیرد و در صورتی که بدهی ها پرداخت نشود، معامله هبه می شود. با توجه به نامه ای که به موسسه نفت خواهیم زد، مزایده باید دوباره برگزار شود.

کد مطلب 3685818

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