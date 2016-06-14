نفت در تهران متقاضی خرید دارد/ فروش امتیاز به ملوان قانونی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بهروان درباره انتقال تیم نفت تهران به انزلی، گفت: سازمان لیگ و فدراسیون روی موضع خود هستند. هیات رئیسه سازمان لیگ بحثهای کارشناسی داشت و با این انتقال مخالفت شد. ما روی موضع خود هستیم.

وی افزود: یک بحث انتقال سهام است و یک بحث فروش امتیاز. ما اصلا فروش امتیاز نداریم ولی انتقال سهام داریم. اینکه یک تیم برود یک جای دیگر، نمی تواند موضوعیت قانونی داشته باشد.

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ تاکید کرد: تیم نفت متعلق به ورزش تهران است. هیات تهران هم اعلام کرد که مخالف فروش امتیاز است. مدیران ورزش و جوانان هم مخالف بودند. مزایده که می توانند برای فروش سهام بگذارند ولی این بایددر همان حوزه و استان رخ بدهد.

بهروان یادآور شد: مردم استان گیلان و انزلی ناراحت نشوند. آنها تیم بزرگی دارند که بخشی از تاریخ باشگاهی فوتبال ایران است. آنها پتانسیل زیادی دارند که دوباره از لیگ دسته اول به لیگ برتر صعود کنند. ما صلاح و مصلحت فوتبال ایران را می بینیم. خودتان می دانید که تجربه خوبی در انتقال تیم ها نداشتیم. مقامات نفت بدانند که ورزش هم جزوی از حق مردم است و تیم باید در تهران بماند.

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ با بیان اینکه نفت در تهران هم متقاضی خرید دارد، مجددا تاکید کرد: مواضع سازمان لیگ و فدراسیون همان است و تغییری نکرده است. ما صلاح فوتبال ایران را مدنظر داریم. ضمن اینکه موانع قانونی هم وجود دارد. هستند متقاضیانی که بخواهند تیم را در تهران نگه دارند.

بهروان درباره نگرانی‌ها از کاهش سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا و نحوه تعیین تیم حاضر در مرحله پلی آف تاکید کرد: هنوز رسما چیزی اعلام نشده است. این تصمیم در ماه نوامبر صورت می گیرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا عملکرد کشورها را از سال ۲۰۱۲ بر مبنای ۳۰ درصد عملکرد تیم ملی و ۷۰ درصد عملکرد باشگاهی در نظر می گیرد. بهتر است تیم ها تا ماه نوامبر موضعگیری نکنند ولی باید بگویم طبق آیین نامه سازمان لیگ و مسابقات حذفی، قهرمانهای لیگ و حذفی مستقیم به لیگ قهرمانان خواهند رفت.