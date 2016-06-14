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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۱۲

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

افزایش گیت های پایانه مرزی خسروی/ امکانات برای تردد زائران مهیاست

افزایش گیت های پایانه مرزی خسروی/ امکانات برای تردد زائران مهیاست

کرمانشاه- مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه از افزایش گیت های پایانه مرزی خسروی و فراهم بودن زیرساخت ها برای تردد زائران خبر داد.

بهمن خسروانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از فراهم بودن زیرساخت ها برای تردد زائران از مرز خسروی خبر داد.

وی افزود: با توجه به این موضوع در صورت بازگشایی مرز، آمادگی خوبی برای پذیرش زائران وجود خواهد داشت.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه همچنین از افزایش گیت های تردد در مرز خسروی خبر داد و گفت: گیت های تردد این  مرز از ۸ به ۲۴ افزایش یافته که به زودی نصب خواهد شد.

خسروانی خاطر نشان کرد: با فراهم بودن شرایط و زیرساخت ها امکان تردد روزانه ۲۰ هزار مسافر از طریق این مرز وجود دارد.

وی با بیان اینکه مرز خسروی از دیرباز مسیر تردد زائران به عتبات عالیات بوده ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد بازگشایی مرز خسروی باشیم.

کد مطلب 3685820

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