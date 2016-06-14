مرندی: اعتراف «بان کی مون» ناگوارتر از حذف نام عربستان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ملل متحد کمتر از یک هفته پس از گنجاندن نام عربستان سعودی در لیست ارتش های کودک کشی که جنایاتی هولناک از جمله فجایع انسانی یمن را رقم زده اند، تحت فشارهای خارجی وادار به تغییر تصمیم خود شد تا به این ترتیب برگ سیاهی را در تاریخ پیدایش و حضور این نهاد بین المللی که قرار بود نماینده همه ملت های جهان باشد، رقم بزند. در این میان، آنچه که بیش از همه جامعه جهانی را در شوک و حیرت فرو برد، اذعان «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد به تسلیم شدن در برابر فشار کشورهای سرکشی بود که روح بشردوستانه این نهاد را به قیمت تهدید به قطع کمک های مالی خود، خریدند.

در همین راستا، دکتر «سید علیرضا مرندی» رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در نامه ای خطاب به بان کی مون ضمن ابراز شکایت از تصمیم اخیر سازمان ملل، تسلیم وی در برابر خواست عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد.

ترجمه متن کامل این نامه در ادامه ارائه می شود:

خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد جناب آقای بان کی مون،

عالیجناب،

یک سال پس از نامه ای که در مورخ ۱۸ماه مه سال میلادی ۲۰۱۵ به جنابعالی نوشته و در آن مراتب اعتراض به سکوت سازمان ملل متحد در قبال جنایات عربستان سعودی نسبت به شهروندان یمنی را اعلام کردم، در نهایت با افزودن نام رژیم سعودی به لیست سیاه کودک کشی در یمن، شاهد اقدامی هر چند کوچک اما مثبت از سوی سازمان ملل بودیم. از زمان آغاز این جنگ نامشروع، ما از اینکه سازمان ملل حتی اقدامی جدی در جهت یاری رساندن به مجروحین و آنهایی که نیازمند کمک فوری هستند انجام نداده است، به شدت ناامید شدیم به ویژه با در نظر گرفتن دوره یک ساله محاصره این کشور از سوی عربستان که مانع از رساندن محموله های غذایی و دارویی به میلیونها نفر از مردم یمن می شود. با این اوصاف، جامعه بین الملل به استثنای ایالات متحده و دیگر متحدان عربستان، مشتاقانه از قرار گرفتن نام رژیم سعودی در لیست سیاه سازمان ملل به عنوان گامی در جهت درست استقبال کردند.

با این وجود، در نهایت شوک و حیرت، کمتر از یک هفته پس از ارائه لیست، نام رژیم سعودی از آن حذف شد و در این میان ناگوارتر از همه اذعان شخص شما به این مطلب بود که تصمیم به حذف نام عربستان پس از آن اتخاد شد که برخی از اعضا به تهدید برای قطع کمک های مالی خود به سازمان ملل مبادرت کردند.

من این نامه و همچنین نامه های قبلی را با موضوع جنایاتی که ایالات متحده با وضع تحریم هایی که به اعمال محدودیت ها بر محموله های غذایی و دارویی ایران مرتکب شده است نوشته ام حال آنکه به این موارد باید نامه های بیشمار دیگر درباره جنایات خشونت آمیز رژیم آپارتاید اسرائیل و عربستان سعودی در نوار غزه و یمن را اضافه کرد. ما بر این باوریم که سازمان ملل متحد به همه ملت ها تعلق دارد حال آنکه با اذعان شخص شما امروزه این ثروت و قدرت است که روند تصمیم گیری در این نهاد را تعیین می کند. در این تصمیم گری جایگاه اکثریت قریب به اتفاق جمعیت جهان کجاست؟ چگونه سازمان ملل سکوت خود در برابر کودکان معلول، مجروح، یتیم و گرسنه یمنی را توجیه می کند؟

اینگونه به نظر می آید که سازمان ملل متحد عملا فقدان هرگونه مشروعیت اخلاقی را پذیرفته است. سازمان ملل در جایگاه نخست و صراحتا با هدف تضمین صلح و ثبات بنا شد. حال آنکه در عوض به سازمانی تبدیل شده است که جنگ و طولانی شدن آن را میسر می کند. انتظار ما آن بود که به جای تسلیم شدن در برابر باج خواهی چند کشور سرکش و حذف نام رژیم سعودی از لیست سیاه، شما قدم هایی را در جهت واداشتن سعودیها به پایان دادن به جنایت جنگی علیه مردم یمن برمی داشتید. در حقیقیت، ما خواهان بازگشت سازمان ملل از تصمیم خود و برداشتن گام های جدی در جهت بازگرداندن حداقل اعتبار به نهاد جهانی هستیم که قرار بود نماینده همه ما (ملت ها) باشد.

با احترام،

سید علیرضا مرندی، پزشک

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران