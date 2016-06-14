کشته شدن نظامی ارشد پاکستانی در درگیری مرزی افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، سرگرد «علی جواد چنگیزی» یکی از نظامیان پاکستانی که در درگیری بین نیروهای امنیتی افغانستان و پاکستان زخمی شده بود در بیمارستانی در شهر پیشاور پاکستان جان داد.

مراسم خاکسپاری «علی جواد چنگیزی در شهر کویته انجام خواهد شد.

گزارشها حاکی از آنست وضعیت جسمانی سرهنگ دوم «عامر» از نظامیان پلیس مرزبانی پاکستان که در بیمارستان بستری شده است وخیم گزارش شده است.

طبق گزارش مقامات امنیتی افغانستان شب یکشنبه درگیری شدیدی بین نیروهای امنیتی افغانستان و پاکستان در مرز «تورخم» در گرفت و ۱۲ ساعت به طول انجامید. این درگیری پس از حمله مسلحانه نیروهای امنیتی پاکستان آغاز شد که در جریان درگیری یک نظامی افغانستانی کشته و شش تن دیگر زخمی شدند. از پلیس مرزبانی پاکستان نیز شش تن کشته و یازده تن دیگر زخمی شده‌ اند.

پس از این درگیری وزارت خارجه پاکستان کاردار افغانستان در اسلام آباد را احضار نمود و مراتب اعتراض دولت پاکستان را به وی ابراز نمود. امروز نیز وزارت خارجه افغانستان «سید ابرار حسین» سفیر پاکستان در کابل را احضار نمود و مراتب اعتراض دولت افغانستان در خصوص درگیری مرزی «تورخم» به وی ابلاغ شد.

پایه و اساس این درگیری های مرزی از زمانی شروع شد که دولت پاکستان مرز تورخم را بروی اتباع افغانستان بست و سپس سفر اتباع افغانستان را منوط به اخذ روادید نمود.