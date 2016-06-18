«من خیال تو نیستم» تراژدی دلنشین است/ علاقه به ایفای نقش محمدجواد

رویا بختیاری بازیگر نمایش «من خیال تو نیستم» که این روزها در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می رود در این باره به خبرنگار مهر گفت: ابتدا که نمایشنامه «من خیال تو نیستم» توسط حسین باشه آهنگر دستیار کارگردان نمایش به من پیشنهاد شد من شناختی از حمید شریف زاده کارگردان نمایش نداشتم اما از متن خوشم آمد چون خیلی زیبا نوشته شده بود.

وی ادامه داد: شخصیت محمدجواد در این نمایشنامه بسیار جذاب و دقیق و با جزئیات نوشته شده است. این نقش آنقدر برایم جالب بود که پیشنهاد دادم من نقش محمدجواد را بازی کنم. در نمایش این نقش را مهدی فریضه بازی می کند که تنها بازیگری است که از اجرای قبلی نمایش که دو سال قبل در جشنواره تئاتر مقاومت اجرا شده بود، باقی مانده است. این نمایشنامه اثر شریفی است و نویسنده نیز قلم بسیار خوبی دارد همچنین یکی دیگر از دلایلی که باعث شد بازی در این نمایش را بپذیرم دِین قلبی بود که به رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و خانواده هایشان دارم.

بختیاری متذکر شد: متاسفانه این اثر با وجودیکه در چهاردهمین جشنواره تئاتر مقاومت مورد تقدیر قرار گرفت و با وعده و عیدهای زیادی روبرو شد اما ۲ سال طول کشید تا بتواند مجوز بگیرد و در نهایت نیز هیچ حمایت مالی از آن صورت نگرفت. متاسفانه نهادها و ارگان هایی که قول حمایت از این نمایش را داده بودند زمانی که نمایش را بازبینی می کردند، انتظار داشتند نظرات و سلیقه های کلیشه ای شان در کار اعمال شود و به ما می گفتند ما اهدافمان را در این نمایش نمی بینیم به همین دلیل از کار حمایت نمی کنیم.

این بازیگر تئاتر درباره نقشی که در این نمایش برعهده دارد، بیان کرد: در نمایش «من خیال تو نیستم» نقش ریحانه همسر حاج رضا را ایفا می کنم که در دو مقطع زمانی در نمایش حضور دارد. معمولا در آثاری که از روزهای جنگ و اتفاقات بعد از آن سخن می گویند کاراکترهای زن نقش کم رنگ تری بر عهده دارند و تمرکز روی شخصیت های مرد داستان بیشتر است. البته تاثیر همسران رزمندگان در روزهای جنگ بسیار اهمیت دارد که من نیز در این نمایش معرف یک دسته از همسران شهدا هستم که نه زیاد به آدم های این دوره شباهت دارد و نه طعم خوشبختی را در جوانی کشیده چون همسرش خیلی زود شهید شده است.

بازیگر نمایش «تارتوف» افزود: این نمایش به هیچ عنوان کلیشه ای و شعاری نیست و تصویر متفاوتی از آنچه که معمولا از خانواده و همسران شهدا در آثار مختلف ارایه می شود، به تصویر می کشد. در این نمایش حاج رضا که همسر من است و نیما رئیسی نقشش را ایفا می کند فرد بسیار عمیقی است و عاشق همسرش است به همین جهت مخاطب در این نمایش شاهد شخصیت هایی واقعی و باورپذیر است که من نیز به عنوان بازیگر تلاش کردم نقشم را جذاب و واقعی از کار در بیاورم. این نمایش در عین اینکه مخاطب را می خنداند اما تلخی را هم به نمایش می گذارد که برآمده از واقعیت است بنابراین یک تراژدی دلنشین است.

بختیاری در پایان صحبت هایش اضافه کرد: برخی عنوان کرده اند که شخصیت محمدجواد در این نمایش شباهت هایی به یکی از کاراکترهای فیلم «اخراجی ها» دارد در حالیکه این نقش بسیار دقیق و کامل نوشته شده است به شکلی که شخصیت محمدجواد کاملا پرورش یافته و واقعی است و تنها شاید از این نظر که جوانی جنوب شهری و لمپن است که در نهایت دچار تغییر می شود به «اخراجی ها» ارتباط پیدا کند.

نمایش «من خیال تو نیستم» به کارگردانی حمید شریف زاده تا ۳ تیرماه در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه است. در این نمایش که نویسندگی آن را حمید شریف زاده بر عهده دارد نیما رئیسی، رویا بختیاری، مهدی فریضه، بهاران بنی احمدی و کیمیا ملّایی به ایفای نقش می پردازند.