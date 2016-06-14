شعرهای استاد سبزواری تاریخ منظـوم انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر در پی درگذشت شاعر انقلاب و پدر شعر انقلاب مرحوم مغفور زنده یاد استاد حسین ممتحنی مشهور به حمید سبزواری، بیانیه‌ای را صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: زنده یاد استاد حمید سبزواری، شاعر پیشکسوت انقلاب و «پدر و پیر شعر و ادب انقلاب اسلامی» و «بلبل غزلسرای ایران اسلامی» آخرین غزل زندگی خود را سرود و برای همیشه لب به خاموشی گزید. بیش از نیم قرن است که شاعر آزاده و ادیب بلندآوازه و مبارز و انقلابی دیرین استاد حمید سبزواری، میان انقلاب و شعر و ادب پارسی، پیوند ناگسستنی زده بود تا از دریچۀ شعر و ادب هم بتوان، ظرافت و پیچیدگی‌های انقلاب را با آن وصف کرد.

مرحوم سبزواری با اشعار دلنشین خود و با صفا و خلوصی که از آن چلچراغ رنگانگ می‌تراوید، ذهن و دل و جان دوستداران ادبیات و هنر و انقلابیون را با استادی هرچه تمامتر، نورباران می‌کرد و با زبان دل و روح، احساس پاک و مصفای خود در گردنه‌های سخت نهضت اسلامی و در کوران حوداث انقلاب به مبارزان انقلابی، انقلابیون و فجرآفرینان، و بلکه به تمامی دل‌های شیدا و دوستداران انقلاب، شور و حال، گرمی و حرارت وصف ناپذیری می‌بخشید.

اشعار روان و با مضمون و خوش ساخت «استاد شعر انقلاب» که نمایشگر دل پاک و احساسات صادق و هنر خودش بود، بی شک دارای جایگاه ویژه‌ای در ادبیات انقلاب اسلامی است، تا جایی که می توان او را پدر و استاد و «شناسنامه و تاریخ منظوم انقلاب سلامی» نامید.

در ادامه این بیانیه آمده است: سبزواری از پیشکسوتان شعر انقلاب و در شمار نخستین هنرمندانی بودند که با سرمایه‌ ارزنده‌ شعر و بیان، به یاری انقلاب شتافت و هنر خود را صریح و صادق، به خدمت هدفهای والای آن گماشت. به راستی او یار دیرین انقلاب، امام راحل و مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» بود که در جای جای حوادث و رویدادهای انقلاب، سروده‌های او به مبارزات و مبارزان و دوستدارن انقلاب، رنگ و بوی سرشار از احساس دلنشین داده است.

به گزارش مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر این ضایعه اندوهناک را به مقام معظم رهبری «مد ظله العالی»، جامعه بزرگ شعر و ادب و هنر پارسی و خیل عظیم شعرا، ادیبان و دوستدارانش، به ویژه خانواده محترم و داغدارش تسلیت گفته و علو درجات آن فقید سعید را از آستان قدسی حضرت حق مسألت می کند.